Polícia exige que Globo entregue imagens de Sapato e Guimê no BBB23

Nesta sexta-feira (17/3), o SBT Rio conversou com a delegada Viviane da Costa, da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ela falou publicamente pela primeira vez sobre as investigações do suposto caso de assédio que envolve MC Guimê e Cara de Sapato no BBB23, deu detalhes das diligências, e disse que um ofício foi enviado à Globo.

“Assim que nós tomamos conhecimento dos fatos pelas redes sociais, a Delegacia de Atendimento à Mulher prontamente instaurou um inquérito policial para apurar a conduta dos envolvidos no reality show. Diligências estão sendo realizadas, as equipes estão na rua para fazer as diligências necessárias e foi enviado um ofício à emissora solicitando as imagens oficiais do programa para que sejam analisadas pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá”, explicou Viviane da Costa.

MC Guime e Cara de Sapato expulsos BBB 23

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23Reprodução

Dania no confessionário do BBB23

Dania no confessionário do BBB23Reprodução

bbb23-dania-mendez-cara-de-sapato-mc-guime

Cenas apontadas como assédio por MC Guimê e Cara de Sapato contra mexicana no BBB 23

Alface Guimê bbb23

Alface avisou que estava de olho no brother em diferentes momentosFoto: Globo/Reprodução

Fred-Marvvila-BBB23-Dania

Fred e Marvvila mexem nas coisas de Dania Mendez no BBB23Reprodução

Dania Méndez bbb23 1

Dania Mendez entrou no BBB23 na quarta (15/3)Foto: Globo/Reprodução

ExpulsãoMC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23 após assediarem a mexicana Dania Mendez durante a festa do líder, que ocorreu na quarta-feira (15/3). O cantor passou a mão na bunda dela várias vezes, e o lutador tentou beijá-la, mesmo após a mexicana dizer que não queria.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.