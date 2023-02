Clipe disponível: YOHAN se liberta em “Mais Uma Noite (Sem Fim)” após hit com Gretchen

Com mais de 26 mil plays no Spotify e sendo a segunda música mais ouvida atualmente de Gretchen, “Brilha Como Ouro” mostrou que mais do que um novo rosto na música, YOHAN (Yohan Tanaka) chegou para brilhar. Agora, o cantor preparou um novo, e impactante, single: “Mais Uma Noite (Sem Fim)”. Faixa já está disponível em todos aplicativos de música e clipe chega ao YouTube nesta quinta, 23 de fevereiro.

Composta pelo próprio YOHAN e produzida por Sanvtto- que já trabalhou com Linn da Quebrada, Jup do Bairro, Cyberkills, entre outros- ,a canção é um dance music, que promete dominar as baladas e festas noturnas neste carnaval. Já a letra tem sentido ambíguo e é uma verdadeira libertação para o artista. “Nela, falo sobre as falsas promessas, os abusos e humilhações que sofremos diariamente na indústria musical em busca dos nossos sonhos, sucesso e reconhecimento”, explica o artista.

Quinto lançamento do álbum “Arrasany 3.0” também chega ao Youtube com um clipe em animação. Desenvolvida por Matheus Xavier e dirigida por YOHAN, a produção visual segue uma mesma linha voltada ao meio ambiente das produções já lançadas. “Tem uma mensagem voltada ao conceito do álbum que simboliza também os problemas ambientais que vemos acontecer diariamente como as queimadas, o desmatamento, a garimpagem etc. Tentamos criar uma Amazônia pós apocalíptica em um futuro tecnológico onde os mundos digitais e físicos se encontram”, completa o cantor.

Bisneto de japonês, YOHAN morou no Japão por mais de quinze anos onde foi de guia turístico a modelo. Seus dois primeiros álbuns “#PopLife” e “Arrasany” tiveram grandes sucessos levando o artista para grandes apresentações como a Parada LGBTQIA+ de SP, onde cantou para mais de 100 mil pessoas. Agora, o cantor está lançando seu mais novo projeto “Arrasany 3.0” que promete muitas surpresas e parcerias bombásticas.

