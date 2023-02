Clube CORREIO dá desconto na abertura do carnaval de Luiz Caldas; confira

Depois de fazer um show memorável na Concha Acústica em comemoração aos seus 60 anos de vida, o artista baiano Luiz Caldas leva para o Carnaval o clima de celebração e promete uma folia com a vibração em alta. A sua primeira apresentação na festa será no dia 15 de fevereiro (próxima quarta-feira), no comando do “Baile do Luiz”, na Chácara Baluarte, a partir das 18h. O baile também com apresentação do grupo Bailinho de Quinta.

“Estou com muita energia, muita saudade, são dois anos longe do público que gosta de cantar, dançar e de curtir o Carnaval”, declara Luiz. “A gente tem feito alguns shows, mas uma coisa mais branda, não tão quente quanto o clima carnavalesco. O verão está maravilhoso, já tivemos uma prévia com a Concha lotada, então tenho certeza a galera que vai para a Chácara vai ser divertir muito já no ritmo da folia”, completa o cantor.

O Bailinho de Quinta começou como um sonho de Graco Vieira (guitarra) e Thiago Trad (bateria), de montarem uma banda com inspiração em antigas festas de largos e bailes carnavalescos. Hoje, com mais de 10 anos de trajetória e um repertório repleto de marchinhas, frevos, lambadas e axé, o trio promete um show icônico na Chácara Baluarte, bem na ferveção esperada para a abertura da festa momesca.

Shows