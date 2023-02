Clube expulsa torcedor que gritou ofensas racistas a Vini Jr

O torcedor do Mallorca que fez ofensas racistas a Vinícius Junior durante jogo contra o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, receberá uma série de punições. O CEO do clube, Alfoso Diaz, informou que o homem não faz mais parte do quadro de sócios. Além disso, ele será proibido de frequentar o estádio Son Moix.

“Em nenhum caso se vai aceitar que alguém desse tipo pertença a um clube e a uma torcida que não são assim”, disse o dirigente, em entrevista à Europa Press.

O torcedor já foi identificado pela polícia. Trata-se de um espanhol de 20 anos, que não teve a identidade revelada. Segundo a LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, ele também é responsável pelo ataque racista ao nigeriano Samuel Chukwueze, meia que atua no Villarreal.

Os dois casos ocorreram no Estádio Iberostar, onde o Mallorca manda suas partidas. O ataque a Vini Jr foi no dia 5 de fevereiro, quando o Real Madrid perdeu por 1×0 para o rival. A transmissão da partida captou gritos do torcedor na arquibancada gritando “Vinícius macaco! Vinícius é um macaco!”.

O Real Madrid denunciou os insultos à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). A LaLiga, por sua vez, também levou o caso às autoridades.

No jogo seguinte do Mallorca em casa, no último sábado (18), o mesmo torcedor foi flagrado proferindo insultos racistas contra Samuel Chukwueze, do Villarreal. De acordo com a imprensa espanhola, o homem foi identificado graças às imagens feitas por um drone da polícia usado para monitorar as arquibancadas.

“Desde o primeiro momento colaboramos intensamente tanto com a polícia como com a La Liga para identificar essa pessoa. Não vamos aceitar que gente desse tipo seja parte da nossa família”, afirmou Alfoso Diaz.

Além de estar banido do estádio Son Moix, o torcedor foi fichado pela polícia e responderá na Justiça pela acusação de crime de ódio. Pela Lei Geral do Esporte espanhola, ele pode ser punido com multa de 3 mil euros (R$ 16 mil) e ficar proibido de frequentar recintos esportivos por, no mínimo, seis meses.