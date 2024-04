Com 26 ocupações e 5 novos acampamentos, MST fecha o “Abril Vermelho”

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) divulgou um balanço de suas ações do “Abril Vermelho” deste ano, encerrado nessa sexta-feira (19/4). Segundo o grupo, foram realizadas 26 ocupações de terra e instalados cinco novos acampamentos.

As mobilizações ocorreram em 18 estados e no Distrito Federal e envolveram 30 mil famílias na defesa pela reforma agrária e pela produção de alimentos saudáveis e sustentáveis.

O movimento ainda cobrou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhe melhor os dados de famílias beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.

“Quando a gente vai esmiuçar esses dados, que são dados do próprio governo, a gente ver que, na verdade, apenas 1.450 famílias foram assentadas, através dos projetos de assentamentos. Todo o restante desse montante e, a grande parte dele, está em regularização fundiária e reconhecimento de populações quilombolas, comunidades tradicionais ou em outras modalidades de editais”, diz o balanço do MST.

“Por mais que haja um esforço do governo em sinalizar a retomada da reforma agrária, isso massivamente ainda não se deu. Massivamente tivemos a retomada de um processo de regularização das terras no Brasil”, diz o texto.

Programa do governo Na segunda-feira (15/4), o governo Lula lançou o programa Terra da Gente, a fim de acelerar terras para famílias pela reforma agrária.

A gestão federal deseja contemplar 295 mil famílias até 2026 e prevê investimento de R$ 520 milhões para a aquisição de lotes.