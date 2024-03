Com apoio do governo, PEC das igrejas deve ser votada em 26 de março

Deputado José Guimarães (PT-CE) afirma que o presidente da Câmara e os líderes decidiram votar o texto antes da Páscoa

O líder do Governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), disse nesta 3ª feira (19.mar.2024) que a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a imunidade tributária para igrejas e templos religiosos deve ser votada na próxima semana, antes da Páscoa. Guimarães afirmou que a data foi acordada com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em reunião com líderes partidários. O Poder360 apurou que a apreciação deve ser realizada na 3ª feira (26.mar). Mais cedo, o autor da proposta, deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), e o relator, Fernando Máximo (União Brasil-RO), se reuniram com Dario Durigan, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, e afirmaram o apoio do Executivo ao texto.