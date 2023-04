Na TV, Lula anunciará projeto para reajuste anual do salário mínimo

O presidente Lula anunciará na noite deste domingo (30/4), em pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV, que enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei prevendo uma política permanente de reajuste anual do salário mínimo acima da inflação.

A proposta a ser enviada pelo governo deve prever que o reajuste leve em conta a reposição da inflação e o crescimento do PIB do país nos últimos dois anos. Trata-se da mesma fórmula que já era adotada nos primeiros mandatos do petista.

No pronunciamento, Lula confirmará o reajuste do salário mínimo dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320 a partir de segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho. Ele ressaltará que esta será a maior valorização dos últimos seis anos, quando não houve aumento real.

Imposto de rendaNa mesma fala na TV, marcada para 20h, Lula também anunciará que a faixa de isenção do Imposto de Renda aumentará gradativamente até chegar a R$ 5 mil em 2026, último ano de seu mandato. O valor foi uma promessa de campanha do petista.

O presidente também confirmará a mudança da faixa de isenção já a partir deste ano para quem ganha até dois salários mínimos, atualmente em R$ 2.640. O anúncio já havia sido confirmado na sexta-feira (28/4) pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho.