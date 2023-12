Com Dino, PSB chega a três ministros indicados ao STF na história

Foto: Pedro França/Agência Senado/Arquivo

Flávio Dino é o terceiro integrante do PSB a se tornar ministro do STF 23 de dezembro de 2023 | 15:45

O PSB tem lembrado o fato de o ministro Flávio Dino (Justiça) ser o terceiro nome do partido na história a ocupar uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

Antes de Dino, integraram o Supremo dois dos fundadores da legenda, em 1947: Hermes Lima e Evandro Lins e Silva.

Lima ocupou os cargos de ministro da Casa Civil, ministro do Trabalho, primeiro-ministro e chanceler no governo de João Goulart. Em junho de 1963, se tornou membro do STF, onde ficou até janeiro de 1969, quando foi aposentado compulsoriamente pela ditadura.

Já o também jurista Evandro Lins e Silva foi procurador-geral da República, além de ministro da Casa Civil e chanceler de Goulart.

Foi nomeado ministro do STF em agosto de 1963 e tomou posse no mês seguinte. Também foi aposentado em janeiro de 1969 com base no AI-5 (Ato Institucional nº 5).

Danielle Brant, Folhapress

