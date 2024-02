Com enredo sobre Maceió, Lira desfila pela Beija-Flor na Sapucaí

Prefeitura da cidade pagou R$ 8 milhões à escola de samba, que contou a história de carnavalesco alagoano

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (dir.), e sua mulher, Ângela Lira (esq.), desfilaram pela Beija-Flor reprodução/Instagram @oficialarthurlira – 12.fev.2024

12.fev.2024



O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), desfilou na madrugada desta 2ª feira (12.fev.2024) pela Beija-Flor, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Com o samba-enredo “Um Delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila”, a escola homenageou Benedito dos Santos, engraxate e carnavalesco que fundou o bloco Cavaleiro dos Montes, na capital alagoana.

O desfile foi patrocinado pela Prefeitura de Maceió e contou com a participação do prefeito da cidade, João Henrique Caldas (PL). A capital pagou R$ 8 milhões pela homenagem.

Em post no Instagram, Lira se disse orgulhoso de prestigiar Maceió, sua cidade natal e reduto eleitoral. “Este momento histórico não só fortalece o incentivo ao turismo e gera renda para os alagoanos, mas também nos permite exibir com orgulho nossas raízes ao mundo”, escreveu na legenda.

Lira estava acompanhado da sua mulher, Ângela Lira, do vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha (MDB), e do líder do PP na Câmara, deputado Doutor Luizinho.

Veja as fotos publicadas pelo presidente da Câmara no Instagram:

Bolsonaro Na concentração da escola de samba, Lira comentou a operação Tempus Veritatis, da PF (Polícia Federal), que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como um dos alvos.

“Isso é com a Polícia Federal e com a Justiça. Vamos deixar que elas corram dentro da normalidade jurídica. Não tem nenhuma postura que o Congresso possa fazer após ações da PF”, disse em entrevista à revista Veja.

“Acho que nesse momento a polarização no Brasil faz muito mal, seja de qualquer lado. A principal fonte da democracia são os partidos políticos. Eles não podem ser maculados. A gente espera que como em outras investigações, do PT e de outros partidos políticos, não foram, o PL agora não tem que responder por atos individuais. A democracia requer partidos fortes”, completou.