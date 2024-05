Com erisipela, Bolsonaro será transferido para hospital em Brasília

Reprodução/ Instagram

1 de 1 Foto colorida do ex-presidente Jair Bolsonaro e do deputado Capitão Alberto em hospital de Manaus – Metrópoles – Foto: Reprodução/ InstagramInternado em Manaus com uma infecção na pele, Jair Bolsonaro deve ser transferido para um hospital particular em Brasília nesta segunda-feira (6/4). A informação foi confirmada à coluna pelo próprio ex-presidente da República.

Bolsonaro deve ser transferido da capital manauara para Brasília em uma UTI aérea, acompanhado de pelo menos dois médicos intensivistas. A previsão é de que a aeronave decole com o ex-presidente entre o final da manhã e o início da tarde de segunda.

Durante viagem a Manaus, no fim de semana, Bolsonaro foi internado duas vezes após ser diagnosticado com erisipela, processo infeccioso de pele provocado por uma bactéria. O ex-presidente teve a doença em 2022, após perder as eleições.

No sábado (4/5), Bolsonaro comentou sobre a doença ao deixar o hospital em Manaus. “Quando cai a imunidade da gente por problemas variados, a erisipela é comum de acontecer.” afirmou o ex-presidente, que voltou a ser internado no domingo (5/4).

