Com julgamento de Moro suspenso, Lula deve acelerar escolha de juiz

O presidente Lula (PT) tende a acelerar a escolha do novo juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O petista deverá escolher entre três nomes que já foram selecionados pelos próprios integrantes do TRE-PR. São eles:

Graciane Aparecida do Valle Lemos; José Rodrigo Sade e; Roberto Aurichio. Sade é o favorito. Ele já atua como juiz substituto e tem o apoio de alas do governo para se tornar o titular da cadeira.

Quem acompanha com atenção essa escolha de Lula é o senador Sergio Moro (União Brasil-PR). O julgamento da possível cassação do ex-juiz da Lava Jato havia sido antecipado para o próximo 8 de fevereiro, mas foi suspenso pelo novo presidente do TRE-PR, Sigurd Roberto Bengtsson. Ao g1, o desembargador disse que não dará tempo de nomear um novo juiz e julgar Moro.

“Não haveria tempo para que houvesse a sessão na próxima quinta-feira (08/02). Teremos que aguardar os trâmites […]. Então, fica suspenso”, disse Bengtsson.

Por isso, Lula deve antecipar a sua escolha junto ao novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Jean Keiji Uema, novo chefe da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), é quem carimba a escolha do presidente.

Moro é julgado no TRE-PR em uma ação apresentada por PL e PT. O senador é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 por ter usado recursos do Podemos, quando era pré-candidato à Presidência da República, para alavancar sua candidatura ao Senado Federal.

Se condenado, ele poderá recorrer ainda no cargo ao Tribunal Superior Eleitoral. Caso ocorra uma nova condenação, a chapa é cassada e uma eleição suplementar é convocada no Paraná.

São “pré-candidatos” ao Senado no Paraná a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-governador Roberto Requião (PT), o deputado estadual Requião Filho (PT-PR), o ex-deputado Ricardo Barros (PP), Paulo Martins (PL), além da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).