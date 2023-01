Com lambança do goleiro e pênalti perdido, Bahia é derrotado pelo Sampaio Corrêa

A estreia do Bahia na Copa do Nordeste não saiu como os tricolores esperavam. Em noite de pontaria pouco inspirada, o Esquadrão desperdiçou muitas chances e foi derrotado pelo Sampaio Corrêa por 1×0, neste domingo (22), no estádio Castelão, em São Luís.

O tricolor teve bom volume ofensivo durante toda a partida e perdeu um pênalti, com Lucas Mugni, no primeiro tempo. Para completar, o goleiro Marcos Felipe fez uma lambança ao tentar driblar dentro da área, perdeu a bola e viu Vinícius Alves marcar o único gol do jogo, aos 43 minutos da primeira etapa.

Foi a primeira derrota do técnico Renato Paiva no comando do Bahia. O tricolor perdeu o 100% de aproveitamento na temporada e agora tentará se recuperar no Nordestão em casa, contra o Ferroviário.

Antes do duelo contra os cearenses, o Bahia tem três compromissos pelo Campeonato Baiano. Na quarta-feira (25) enfrenta o Jacobinense, fora de casa, no domingo (29) tem clássico contra o Vitória, na Fonte Nova, e no dia 1º de fevereiro pega o Barcelona, em Ilhéus.

LAMBANÇA

Como tem sido frequente neste início de temporada, Renato Paiva promoveu mudanças no Bahia. O lateral esquerdo Chávez ganhou a primeira chance entre os titulares. No meio-campo, Mugni voltou ao time no lugar de Daniel. Já no ataque, Everaldo foi escalado como homem de referência.

O tricolor começou a partida de forma tímida, com a linha de defesa mais baixa do que o normal e certa dificuldade para construir as jogadas. Aos poucos, o time foi se soltando e as chances começaram a aparecer.

No lançamento direto de Raul Gustavo, Chávez saiu livre e invadiu a área, mas chutou para fora. Na sequência, Biel arriscou de fora da área e Luiz Daniel fez grande defesa. O goleiro do Sampaio apareceu para salvar de novo na finalização de Raul Gustavo dentro da área.

A presença ofensiva do Bahia começou a fazer efeito, mas o dia era mesmo de Luiz Daniel. Aos 18 minutos, Nadson derrubou Chávez dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Mugni bateu do lado direito, mas o goleiro pulou no canto certo e fez a defesa. No rebote, Acevedo, com o gol aberto, mandou para fora.

Mesmo com a grande chance perdida, o Bahia seguiu dominando as ações ofensivas. Faltava mesmo era acertar a pontaria. Kayky parou no goleiro, enquanto Everaldo, dentro da área, desperdiçou mais uma grande oportunidade.

O gol tricolor parecia cada vez mais perto, mas aos 43 minutos o Sampaio Corrêa ganhou um verdadeiro presente. O goleiro Marcos Felipe tentou sair driblando, mas foi desarmado pelo atacante Vinícius Alves, que recuperou a bola e com o gol vazio abriu o placar para os donos da casa.

SEM PONTARIA

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e manteve a postura apresentada na primeira etapa. Apesar de rondar a área do Sampaio, o Esquadrão abusou dos passes errados. O volume criado não era suficiente para furar o bloqueio adversário.

Não demorou muito e o técnico Renato Paiva fez as primeiras mudanças. Jacaré, Ryan e Daniel foram para o jogo nos lugares de Mugni, Chávez e Kayky, respectivamente.

As alterações não surtiram tanto efeito. Com o passar do tempo, o Bahia perdeu intensidade e não conseguiu acelerar as jogadas no último terço do ataque. No lance individual, Jacaré achou Acevedo na entrada da área, mas o chute do uruguaio passou por cima.

Do outro lado, o Sampaio quase não ameaçou o Bahia, mas na bola em que chegou, Pimentinha limpou a defesa tricolor e entregou para Gabriel Silva, que perdeu uma chance clara. O time maranhense ainda acertou uma bola na trave.

Apesar do lance de ataque do Sampaio, o Bahia tentou o empate até os últimos minutos. Renato Paiva colocou Ricardo Goulart no lugar de Everaldo, mas o time seguiu empilhando chances perdidas, viu o tempo passar e amargou a primeira derrota na temporada.

FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa 1×0 Bahia – Copa do Nordeste (1ª rodada)

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel, Ludke (Yann), Joécio, Allan Godói e Vitinho; Wesley Dias (Emerson Souza), Eloir (Rafael Vila) e Nadson (Maurício); Pimentinha, Vinícius Alves e Matheus Martins (Gabriel Silva). Técnico: Felipe Conceição.

Bahia: Marcos Felipe, Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo e Chávez (Ryan); Rezende (Diego Rosa), Acevedo e Mugni (Jacaré); Kayky (Daniel), Everaldo (Goulart) e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Local: Castelão

Gols: Vinícius Alves, aos 43 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Nadson e Emerson Souza (Sampaio Corrêa); Kanu, Acevedo e Daniel(Bahia)

Público: 2.344 pagantes

Renda: R$ 50.820,00

Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Júnior e Ricardo Bezerra Chianca (trio de Pernambuco).