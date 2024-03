Com Macron, cacique Raoni pede que Lula não aprove a Ferrogrão

O presidente francês concedeu a maior honraria do país europeu ao líder indígena em evento com o petista na ilha do Combú, em Belém

Lula (centro) e Macron (esq.) publicaram foto em um barco, atravessando o rio Guamá, na orla de Belém, para chegar a ilha do Combú. Lá, além da cerimônia de condecoração de Raoni (dir.), os chefes de Estado também visitaram uma fábrica de chocolate artesanal Ricardo Stuckert/Planalto – 26.mar.2024

Mateus Maia 26.mar.2024 (terça-feira) – 20h22



O cacique Raoni Metuktire, líder indígena da etnia kayapó, pediu nesta 3ª feira (26.mar.2024) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não aprove a construção da ferrovia Ferrogrão. Em evento na ilha do Combú, em Belém (PA), com a presença do petista e do presidente da França, Emmanuel Macron, Raoni foi condecorado pelo país europeu e cobrou o fim do garimpo e do desmatamento ilegais.

“Presidente Lula, me escuta. Eu subi com você na rampa e eu quero pedir que vocês não aprovem o projeto de construção de ferrovia Sinop, mais conhecida como Ferrogrão. Eu sempre defendi que não pode ter desmatamento, não consigo aceitar garimpo, então, presidente, eu quero pedir novamente para que você trabalhe para que não haja mais desmatamento”, declarou.

Antes do evento, Lula e Macron publicaram foto em um barco, atravessando o rio Guamá, na orla de Belém, para chegar a ilha do Combú. Lá, além da cerimônia de condecoração de Raoni, os chefes de Estado também visitaram uma fábrica de chocolate artesanal.

Raoni recebeu a maior honraria concedida pela França a seus cidadãos e a estrangeiros que se destacam por suas atividades no cenário global, o grau de cavaleiro, o 1º da Legião de Honra. A condecoração foi instituída em 20 de maio de 1802 por Napoleão Bonaparte.

A França reconhece Raoni como figura internacional pela causa indígena e ambiental. Ao divulgar mensagens sobre direitos humanos e proteção da floresta, ele criou a Rainforest Association em 1989 e o Instituto Raoni em 2001.

“O presidente Lula e eu fazemos hoje, causa comum, por um dos nossos amigos. E essa terra que pertence a vocês, que é um tesouro de biodiversidade, mas também de povos indígenas que aqui nasceram, cresceram, tiveram sua tradição e eles têm uma arte de viver”, disse Macron.

Ferrogrão No início de março, os ministérios dos Povos Indígenas e dos Transportes chegaram a uma definição sobre quantos povos indígenas devem ser consultados para a atualização dos estudos de implementação da Ferrogrão, estrada de ferro que pretende ligar as cidades de Sinop (MT) e Miritituba (PA), para escoamento de grãos em portos na região Norte.

Os órgãos acordaram que populações de 16 terras indígenas potencialmente impactadas pela ferrovia deverão ser consultadas, respeitando as especificidades, particularidades e diversidade dos protocolos de consulta de cada povo.

Ao Poder360, o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, disse que a definição é um marco para o avanço do projeto. Com o número firme de povos que precisam ser consultados, é possível realizar um cronograma de audiências que não deve ser travado com novas demandas por parte dos povos afetados.

A licença prévia é o documento que determina que é possível um empreendimento ter licenciamento ambiental. Esse é o 1º passo para se realizar um estudo definitivo da ferrovia e avaliar a rentabilidade da obra.

Macron no Brasil Em sua 1ª visita oficial ao Brasil, Macron desembarcou nesta 3ª (26.mar) em Belém, onde foi recebido por Lula. Ambos cumprirão extensa agenda bilateral ao longo dos próximos dias no Brasil, com temas na área de meio ambiente, defesa, reforma dos organismos multilaterais, entre outros. Além do Pará, Macron passará por Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.