 Prefeito visita postos de saúde teixeirenses; veja fotos

Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo às UBS do município (Foto: Wesley Morau)

Na manhã desta sexta-feira (06), o prefeito Dr. Marcelo Belitardo esteve presente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Vila Caraípe, Jardim Planalto, Liberdade II e Liberdade Sul.

O gestor conversou com profissionais e pacientes nas respectivas UBS. Além disso, foi executado o mapeamento das demandas de cada unidade (como medicamentos, infraestrutura e técnicas de atendimento), no intuito de alocar recursos para o suprimento destas.

“As visitas serão feitas em todas as UBS do município, e com elas vamos entender as singularidades de cada equipamento da saúde, consequentemente investindo para que o atendimento na Rede de Atenção Básica seja aperfeiçoado”, disse o prefeito. “Os postos de saúde são a porta de entrada ao SUS, e vamos continuar atuando para que o teixeirense possa ser acolhido com qualidade e dignidade”.

