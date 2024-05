Com o governo confiante, Congresso analisa vetos nesta semana

Segundo apurou o Poder360, o Planalto segue otimista sobre os acordos para manter os vetos de Lula Orçamento

Depois de 2 adiamentos, a sessão deve ser realizada na 5ª feira (9.mai); o Senado vota Dpvat, que antecipa R$ 15 bilhões ao Executivo; na imagem, o Congresso Nacional Sérgio Lima/Poder360 – 28.jan.2024

PODER360 6.mai.2024 (segunda-feira) – 6h05



Deputados e senadores devem se reunir em sessão no Congresso Nacional para analisar os vetos presidenciais na 5ª feira (9.mai.2024), às 10h. No total, 33 estão pendentes –desses, 28 trancam a pauta. O Poder360 apurou que o Planalto segue confiante sobre os acordos para manter os vetos de presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Orçamento.

A sessão conjunta estava marcada inicialmente para 18 de abril, mas o governo petista conseguiu 2 adiamentos para evitar uma derrota com a derrubada de vetos considerados importantes.

Integrantes da base de apoio a Lula no Legislativo afirmam que o acordo para a liberação de R$ 3,6 bilhões em emendas de comissão aos congressistas, dos R$ 5,6 bilhões vetados pelo petista, está sólido e deve ajudar a evitar uma derrota do Executivo.

Outro veto que contraria o Congresso foi a derrubada do trecho que proibia as saídas temporárias de presos para visitar familiares, estabelecido no texto que limitou as chamadas “saidinhas”. Esse, entretanto, é visto como derrota certa para os governistas, que não devem obstruir a votação por conta dele.

Não estão pendentes só vetos de Lula. Dos 33 totais, 4 são do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Dentre eles, trechos do projeto que revogou a antiga LSN (Lei de Segurança Nacional) e tipificou o que os congressistas chamaram de “crimes contra o Estado Democrático de Direito”.

RETORNO DO DPVAT Na 3ª feira (7.mai), a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado vota o PLP (Projeto de Lei Complementar) 233 de 2023, que retoma o seguro Dpvat (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres). A Câmara aprovou a proposta em 9 de abril. Entretanto, os deputados incluíram trecho que permite ao governo antecipar cerca de R$ 15 bilhões em despesas.

O acordo proposto pelo Executivo é de que parte do valor seja destinada ao custeio dos R$ 3,6 bilhões em emendas, os quais devem ser reintegrados ao Orçamento deste ano caso o Congresso derrube o veto de Lula.

Depois da CCJ, a proposta deve ser levada ao plenário do Senado.

CPI DA BRASKEM Também na 3ª feira, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga a exploração de sal-gema pela Braskem em Maceió (AL) ouve, às 9h, os depoimentos de:

Paulo Roberto Cabral de Melo, engenheiro e responsável técnico da Braskem; e Thales de Queiroz Sampaio, funcionário aposentado do SGB (Serviço Geológico do Brasil). REFORMA TRIBUTÁRIA O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, vai à audiência das comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação para discutir o projeto de lei principal de regulamentação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da reforma tributária.

Em entrevista ao Poder360, Appy disse esperar um IVA (Imposto Sobre Valor Agregado) com taxa abaixo de 30% mesmo depois que o texto de regulamentação do novo imposto for aprovado pelo Congresso Nacional.

O projeto principal foi entregue à Câmara em 24 de abril pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O governo estima uma alíquota de 26,5%.

EXPLORAÇÃO NA MARGEM EQUATORIAL A Comissão de Minas e Energia realiza audiência pública na 4ª feira (8.mai) para discutir a exploração de petróleo e gás na região da Margem Equatorial brasileira. O presidente do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), Rodrigo Agostinho, participa.

A Margem Equatorial é uma das últimas fronteiras petrolíferas não exploradas no Brasil. Compreende toda a faixa litorânea ao norte do país. Tem esse nome por estar próxima à linha do Equador. Começa na Guiana e se estende até o Rio Grande do Norte.

As reservas da Margem Equatorial são a principal aposta da Petrobras para manter o nível de produção de petróleo a partir da década de 2030, para a descarbonização e para a segurança energética durante a transição para uma economia verde.

O plano de negócios para o período de 2024 a 2028 estabelece US$ 3,1 bilhões em investimentos na região.