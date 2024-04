Com preços acessíveis e nova área infantil, Mega Feirão de Livros acontece em maio no Grande ABC

O tradicional Mega Feirão de Livros ABC, que completa 30 anos em 2024, promete atrair os amantes da leitura com uma vasta seleção de títulos a preços acessíveis. O evento, que acontece entre os dias 3 e 5 de maio em Santo André, contará com mais de cem selos editoriais e terá entrada gratuita. Com uma duração de 33 horas, o feirão oferecerá aos visitantes a oportunidade de escolher entre mais de 5.000 títulos, com descontos que variam de 20% a 70%. Os estandes estarão repletos de livros a partir de R$ 10, e haverá uma área exclusiva para autógrafos e palestras com os autores. Uma novidade deste ano é a área infantil, que promete encantar as crianças.

Grandes editoras como Panini, Galera Record, Sextante, Intrínseca, Arqueiro, Rocco, Harper Collins, Editora Vozes, LP&M, Editora Escala, Casa dos Espíritos e Book Espírita já confirmaram presença, juntamente com autores independentes. Parte da renda do evento é destinada a entidades filantrópicas, beneficiando mais de 300 crianças em vulnerabilidade social, instituições que amparam comunidades carentes e pessoas em situação de rua, além de ações para a preservação do meio ambiente. Haverá transporte gratuito saindo da estação Tamanduateí do Metrô de São Paulo. Para quem optar pelo transporte sobre trilhos, a estação mais próxima é a Prefeito Celso Daniel, da CPTM.

SERVIÇO

Entrada gratuita

Data: 3 a 5 de maio

Local: Primeiro de Maio Futebol Clube

Endereço: Av. Portugal, 79 – Centro – Santo André (SP)

Estação mais próxima: Celso Daniel | CPTM – Linha 10–Turquesa

Transporte gratuito: saindo da estação Tamanduateí | Metrô – Linha 2–Verde

Horários

3/5 (6ª feira)

11h às 22h

4/5 (sábado)

9h às 22h

5/5 (domingo)

9h às 18h