Com produtos a partir de R$ 200, leilão da Receita Federal termina nesta noite; saiba como participar

O prazo para que as pessoas físicas e jurídicas façam lances no primeiro leilão da Receita Federal em 2023 termina nesta segunda-feira, 6. O leilão está sendo realizado com mercadorias apreendidas no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e os produtos precisam ser retirados diretamente nas instalações do aeroporto. Ao todo, estão disponíveis 66 lotes com produtos que vão desde perfumes importados até aparelhos eletrônicos. Dos 66 lotes, os primeiros 24 podem ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas, enquanto os demais são exclusivos para pessoas jurídicas. Uma parte dos produtos foi verificada e possui selo de autenticidade. Os lotes podem conter apenas um item ou vários. No segundo caso, o interessado deve arrematar o lote completo.

No caso de pessoas físicas, é necessário ter mais de 18 anos, ser inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e ter selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema do governo federal. Já no caso de pessoas jurídicas, é necessário estar com o CNPJ regularizado e o responsável pela empresa deve ter o selo prata ou ouro. Para participar, é necessário acessar o Sistema de Leilão Eletrônico através do Centro Virtual do Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) até as 20h e selecione o edital do leilão: 0817600/0000001/2023. Depois, basta escolher o lote que deseja arrematar e clicar em “Incluir proposta”, sendo que o valor deve ser maior que o mínimo estabelecido pela Receita Federal.

Confira alguns dos itens disponíveis nos lotes:

Telescópio: R$ 250

Fone com cancelamento de ruídos: R$ 500

iPad: R$ 1 mil

Notebook: R$ 1 mil

Conjunto Relógio Inteligente da Apple e Prancha de Stand Up: R$ 1 mil

Conjunto Relógio Inteligente da Apple e massageador: R$ 1 mil

Lotes com joias e pedras precisoas: R$ 5 mil

Lotes com aparelhos e matéria-prima eletrônica: R$ 40 mil

