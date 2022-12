Com redação do Alô Alô Bahia, Haute inaugura espaço concorrido em Trancoso

Divulgação

Como faz há mais de 12 anos, a Agência Haute vai promover um calendário completo de festas que vão movimentar Trancoso no fim de ano, deixando o disputado vilarejo no sul da Bahia ainda mais concorrido.

A temporada começou nesta segunda-feira (26), com a inauguração do espaço, e segue até 2 de janeiro. Localizada no Quadrado, a Casa Haute – QG da empresa – é o ponto oficial de troca de convites e encontros durante o fim de tarde, sempre a partir das 16h.

Além de diversas ativações de grandes marcas nacionais, o local também conta com uma redação do Alô Alô Bahia, onde a equipe do portal irá fazer toda a cobertura oficial.