Com salário de R$ 10 mil, irmã da esposa de Rui já tem cargo de confiança no TCM desde 2021

Caso consiga garantir a vaga de conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), esposa do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), terá outros benefícios além do salário básico de R$ 41 mil de caráter vitalício e demais mordomias inerentes à função. A enfermeira Aline Peixoto ganhará também a companhia quase diária de uma familiar muito próxima a ela. No caso, a irmã, Naiane Almeida Peixoto, nomeada há cerca de 15 meses para um cargo comissionado de secretária de gabinete na corte de contas pelo então presidente do tribunal, conselheiro Plínio Carneiro Filho, conforme publicado no Diário Oficial do Estado em 2 de outubro de 2021.

Petisco dobrado

À época, a irmã da ex-primeira-dama assumiu um cargo com caráter DAS-3 no TCM, cuja remuneração alcançava aproximadamente R$ 5 mil mensais, segundo tabela atualizada até maio de 2022. No ano seguinte, contudo, Naiane Peixoto ganhou um bônus, ao ser reclassificada na faixa seguinte de servidores comissionados, DAS-4, onde o salário-base beira os R$ 10 mil, quase o dobro do anterior.

Na companheirada

De acordo com a página de transparência do TCM, Naiane Peixoto está lotada no gabinete do ex-deputado federal petista Nelson Pelegrino, que tomou posse no TCM, pela cota da Assembleia Legislativa em 4 de outubro de 2021, dois dias depois que a cunhada de Rui ganhou a boquinha no tribunal. A dúvida é se Naiane poderá continuar no posto após a eventual nomeação de Aline Peixoto, por causa da Lei Antinepotismo.

Galinha pulando

Produtores de frango de Cachoeira, no Recôncavo baiano, suspeitam que a região está sob surto de gripe aviária ou de algum vírus com características bem semelhantes. Moradores de comunidades rurais da cidade, zona dominada por criatórios de frango, relataram à coluna a morte de animais por uma doença com sintomas muito parecidos com a gripe aviária. No Tabuleiro da Vitória, uma das áreas afetadas, cinco produtores de pequeno porte afirmaram ter perdido toda a criação em apenas dois dias. Segundo eles, donos de grandes granjas já estão apavorados com os efeitos verificados no polo avícola de Cachoeira e com a velocidade da propagação do suposto vírus e temem os prejuízos decorrentes dele.

Outros pavios

Relator da Faroeste no STJ, o ministro Og Fernandes determinou que a Polícia Federal realize perícia em equipamentos eletrônicos e documentos pessoais, até então ocultos, do juiz Sérgio Humberto Sampaio, aposentado compulsoriamente por envolvimento com a venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ). O material foi descoberto pela Corregedoria-Geral do TJ em uma sala usada pelo magistrado.

Na agulha

A vice-prefeita de Salvador e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos (PDT), espera receber até o fim do mês a primeira remessa de vacinas bivalentes da Pfizer, eficazes contra a Ômicron e suas subvariantes. Antes da chegada, Ana Paula já havia montado o esquema para iniciar a campanha de imunização, seguindo o mesmo cronograma das doses anteriores.