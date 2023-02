Com time sub-20, Bahia encara o Itabuna pelo Campeonato Baiano

O Bahia dará um tempo na crise que o time vive na Copa do Nordeste. Neste domingo (26), a missão é bem mais amena, pelo Campeonato Baiano. O tricolor enfrenta o Itabuna, às 16h, no estádio Antônio Elias Ribeiro, na cidade de Camacan, no Sul do estado. Já classificada, a equipe que entrará em campo será bem diferente do que o torcedor está acostumado.

O Bahia utilizará a equipe sub-20 diante do Dragão, em jogo válido pela última rodada da fase classificatória. A estratégia é a mesma que o clube usou contra o Doce Mel, que venceu por 1×0. O Esquadrão não só está classificado para a semifinal como tem o primeiro lugar geral garantido.

Com isso, como apenas cumprirá tabela em Camacan, o elenco profissional será poupado para os jogos da Copa do Brasil, contra o Jacuipense, dia 1º, e o clássico com o Vitória, pela Copa do Nordeste, dia 5.

Se para o tricolor a partida tem caráter amistoso, o Itabuna enxerga o confronto como decisivo. Atual quarto colocado, com 12 pontos, o Dragão precisa vencer para se classificar à semifinal sem depender de outros resultados.

O time do interior tem o Vitória, 5º colocado com 11 pontos, na cola. O Bahia de Feira, 6º com 10, e o Barcelona, 7º com 9 pontos, também miram um lugar no G4 ao final desta primeira fase. De volta à elite do estadual depois de dez anos, o Itabuna vive uma situação curiosa no Baianão.

A equipe azulina começou o torneio de forma arrasadora, com três triunfos em três jogos, com direito a goleada por 4×1 sobre o Vitória no Barradão. Depois disso o time desceu a ladeira e não venceu mais. Foram cinco partidas, com três empates e duas derrotas. Na última rodada, o Itabuna foi goleado por 4×0 pelo Bahia de Feira.

Diferente do que aconteceu contra o Doce Mel, dessa vez o time sub-20 do Bahia não será reforçado por jogadores da equipe principal. Todo o elenco “de cima” (até mesmo os reservas) ficou à disposição do técnico Renato Paiva.

Responsável por dirigir o time em Camacan, Rogério Ferreira só terá à disposição os garotos. O treinador, aliás, assumiu a equipe júnior após a Copa São Paulo e fará apenas o segundo jogo no comando do grupo, que se prepara para o estadual sub-20, em março.

Do outro lado, o técnico Sérgio Araújo sonha em repetir no Itabuna o que conseguiu em 2021, quando foi campeão baiano com o Atlético de Alagoinhas. Para isso, aposta nos gols de Cesinha para voltar a vencer e classificar o Dragão. O atacante é o artilheiro do Baianão, com quatro gols, junto com Jeam, do Jacuipense.

O elenco azulino, por sinal, tem atletas que passaram pelo tricolor. Os zagueiros Jaques e Lucimário e o volante Luiz Felipe foram formados na base do Bahia.

Veja as prováveis escalações:

Itabuna: Thiago Passos, João Neto, Jan Pieter, Jaques e Elivelton; Hebert, Luiz Felipe, Matheus Chaves e Alex Sandre; Flavinho e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.

Bahia: Eric, Hygor, Marcello, Nathan e Alex; Guilherme Brito, Vitinho, Lustosa; Tiago, Gustavo Kawã e Léo Guerra. Técnico: Rogério Ferreira.