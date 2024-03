Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul apresenta resultados da operação de restabelecimento da ordem em Itamaraju

Desde a tarde da última quinta-feira (14), após um ônibus de uma empresa de transporte urbano ter sido incendiado a mando de criminosos, em Itamaraju, que uma grande operação coordenada pelo Comando de Policiamento da Região do Extremo Sul (CPR-ES/Teixeira de Freitas) vem sendo desencadeada no município, no sentido de dar uma resposta para a população, diante da ousadia dos criminosos, e restabelecer a ordem.

No ato criminoso, dois homens, em uma motocicleta, abordaram o ônibus no bairro Várzea Alegre, no final de linha, onde colocaram o motorista para descer, jogaram combustível e atearam fogo, evadindo-se em seguida do local.

Nessa mesma tarde, por intermédio do Coronel Paraíso, Comandante do CPR-ES/Teixeira de Freitas, o policiamento em Itamaraju foi reforçado com guarnições da Rondesp/ Estremo Sul, da CIPE/Mata Atlântica (CAEMA) e da Força Integrada, que intensificaram as ações em bairros da cidade a fim de localizar os autores do crime e garantir o funcionamento normal do transporte de passageiros, com o serviço de escoltas de ônibus da empresa. Na oportunidade, o comandante regional ainda fez veicular um vídeo institucional tranquilizando a população itamarajuense, que ficou assustada com a ação criminosa.

Entretanto, as ações do crime organizado prosseguiram e, na manhã de sexta-feira (15), o corpo de uma adolescente itamarajuense, conhecida como “Formiga”, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, foi localizado em um cafezal, na área do município de Alcobaça, apresentando perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Na ocasião, uma guarnição da 88ª CIPM/Alcobaça foi deslocada ao local, onde encontrou o corpo e, nas imediações, um veículo GM/Ônix com as rodas presas em um banco de areia. Segundo moradores da localidade, homens foram vistos abandonando o carro e fugindo em direção a uma mata. Ao longo do dia, um vídeo da menor, vítima do homicídio, provavelmente gravado antes da sua morte e supostamente editado por criminosos para incriminar a polícia, começou a circular em grupos de troca de mensagens, no qual “Formiga” aparece sendo torturada e forçada a fazer acusações contra policiais militares, dos quais seria uma informante.

Ainda na tarde de sexta-feira, policiais militares da Rondesp/Extremo Sul, após denúncia feita por moradores da zona rural de Alcobaça, dando conta que os envolvidos na morte da menor teriam sido avistados perambulando armado nas redondezas, deslocaram-se ao local onde teve início a um confronto armado, em que um homem, posteriormente identificado como “B. R”, foi alvejado e socorrido ao Hospital Geral de Teixeira de Freitas, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Os comparsas conseguiram evadir-se pelo matagal e com o resistente foi apreendida uma pistola do calibre 9 milímetros.

Já na manhã deste sábado (26), policiais militares do Pelotão de Emprego Tático Operacional, PETO da 43ª CIPM, deslocaram-se ao bairro São Domingos, em Itamaraju, em uma área de matagal, após denúncia feita ao CICOM/Teixeira de Freitas, onde localizaram uma motocicleta, com restrição de roubo, que estava escondida e possuindo as mesmas características do veículo utilizado pelos dois marginais que atearam fogo no ônibus, na quinta-feira. O veículo em questão foi apreendido e ficou à disposição da Polícia Civil, que investiga as ações criminosas praticadas em cada área, que guardam relação entre si e que refletiram na segurança do município de Itamaraju. De acordo com o Coronel Paraíso, as ações de intensificação do policiamento continuarão sendo realizadas no município até segunda ordem, visando aumentar a sensação de segurança da população.

Por | 43ª CIPM