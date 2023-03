COMDDIM realiza ação para detentas em Teixeira de Freitas

(Foto: Reprodução)

Na última quarta-feira (29), a equipe do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher (COMDDIM) esteve presente no Conjunto Penal de Teixeira de Freitas para promover uma ação referente ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no mês de março.

Com apresentação musical e um momento de lanche, as detentas receberam kits de higiene pessoal e participaram de uma sessão de maquiagem. Ocorreu também uma roda de conversa com as presentes, cujos temas abordados foram igualdade de gênero, direitos das mulheres e trajetória histórica das conquistas na área.

(Foto: Reprodução)

A iniciativa consistiu em promover o acolhimento e a elevação da autoestima das detentas, explicitando a atuação do órgão na garantia da cidadania destas: “um dos principais objetivos do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher é promover discussões e ações para manutenção dos direitos, especialmente o combate à violência de gênero em suas diversas realidades. Oferecer apoio e acolhimento aos diversos grupos e observar suas necessidades é a nossa prioridade. A ação foi muito importante e pretendemos retornar para acolhimento dessas mulheres”, explicou Yara Lopes, presidente do COMDDIM.

