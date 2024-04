Comércio exterior da China cresce 5% no 1º trimestre

Exportações da 2ª maior economia do mundo aumentaram 4,9% ano a ano, atingindo 5,74 tri de yuans (cerca de R$ 4,1 tri)

Vista do Porto de Qingdao, na Província de Shandong, no leste da China Xinhua/Li Ziheng – 13.mar.2024

PODER360 14.abr.2024 (domingo) – 4h35



As importações e exportações totais de mercadorias da China expandiram 5% anualmente em termos do yuan (moeda chinesa) no 1º trimestre de 2024, estabelecendo novos recordes em escala e taxa de crescimento.

De janeiro a março, o comércio exterior de mercadorias do país ficou em 10,17 trilhões de yuans (cerca de R$ 7,2 trilhões), de acordo com dados divulgados na 6ª feira (12.abr.2024) pela Administração Geral das Alfândegas do país.

As exportações da 2ª maior economia do mundo aumentaram 4,9% ano a ano, atingindo 5,74 trilhões de yuans (cerca de R$ 4,1 trilhões), enquanto as importações aumentaram 5% para 4,43 trilhões de yuans (cerca de R$ 3,1 trilhões), mostraram os dados.

Historicamente, pela 1ª vez, a escala de comércio exterior do país ultrapassou 10 trilhões de yuans durante o mesmo período, enquanto a taxa de crescimento bateu o recorde de 6 trimestres, disse o vice-chefe da AGA, Wang Lingjun, a jornalistas.

No 1º trimestre, o comércio da China com os países participantes da Iniciativa Cinturão e Rota (ICR) e outras nações do Brics mostrou uma taxa de crescimento que supera a taxa de crescimento geral.

O comércio com os países parceiros da ICR atingiu 4,82 trilhões de yuans, marcando um aumento de 5,5% e respondendo por 47,4% do volume total. O comércio com a União Europeia, os EUA, a Coreia do Sul e o Japão representou participação combinada de 33,4% do total.

O comércio com a América Latina e os 5 países da Ásia Central alcançou um crescimento de 2 dígitos. No mesmo período, o comércio com mercados tradicionais, como EUA e Japão, mostrou recuperação positiva, com a queda nas importações e exportações do 1º trimestre diminuindo 5,9 pontos percentuais e 1,2 ponto percentual, respectivamente, em relação a 2023.

Estruturalmente, o portfólio de exportações da China tem demonstrado força no setor de máquinas e eletrônicos, bem como produtos intensivos em mão de obra, sinalizando a contínua competitividade internacional desses bens. As importações de commodities a granel e bens de consumo têm se expandido constantemente, indicando demanda interna saudável e crescente.

Mesmo com profundas mudanças no ambiente internacional e inúmeros desafios severos que o desenvolvimento econômico global enfrenta, o setor de comércio exterior da China é confrontado com testes elevados, disse Wang.

“No entanto, em meio a essas pressões externas, a força fundamental da economia da China permanece em trajetória ascendente, com uma base sólida apoiando a melhora sustentada em seu comércio exterior”, afirmou.

Espera-se que as importações e exportações da China continuem a mostrar uma tendência de alta no 2º trimestre de 2024, e o 1º semestre do ano deve registrar uma trajetória de crescimento, disse Wang.

A China mira crescimento econômico em cerca de 5% para 2024, meta que funcionários e especialistas acreditam estar bem ao alcance, considerando os sólidos fundamentos econômicos do país e a combinação de políticas macroeconômicas de apoio.

Os últimos números do comércio se juntaram a uma série de dados econômicos positivos que surgem desde março. O índice de gerentes de compras (PMI, em inglês), um indicador crítico da saúde do setor de manufatura e serviços, também relatou melhorias em março, com o PMI do setor manufatureiro voltando à zona de expansão.

Com informações da Agência Xinhua.