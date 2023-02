Está em dúvida de como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa? Se sim, saiba que existem algumas informações das quais você deve levar em consideração antes de fazer a sua escolha.

Neste artigo, iremos lhe ensinar sobre como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa!

Como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa?

Ainda que você esteja em busca de um aspirador de pó econômico, é necessário ficar atento em relação a algumas informações de como fazer uma boa escolha.

Então, dentre as nossas dicas de como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa, podemos mencionar as seguintes:

1. Qual limpeza será realizada

Essa é a primeira coisa que você deve levar em consideração. Afinal de contas, a depender da sua necessidade, será preciso optar por um que tenha características mais específicas.

Portanto, antes de comprar algum, pergunte-se: qual tipo de faxina costumo fazer em minha casa?

Falando de forma geral, se você costuma fazer uma limpeza constante, então pode ser mais adequado comprar um modelo que seja mais prático.

Em contrapartida, para espaços que são mais amplos, uma característica que deve considerar o tamanho do fio.

2. Qual o tipo de superfície

Outra dica de como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa é sobre considerar qual tipo de superfície irá usar o aparelho.

No geral, todos os modelos são capazes de aspirar as mais diversas superfícies, seja ela de madeira, mármore, granito etc.

Contudo, há modelos que são mais adequados para cada tipo de superfície.

Além do mais, considere adquirir algum aspirador portátil, no caso de querer fazer a limpeza de sofás, estofados de carro, prateleiras etc.

Agora, se quiser usar um aspirador para limpar o banheiro, pode ser interessante optar por um aspirador de pó e água.

3. Frequência da limpeza

A frequência com que você limpa a sua casa também é outro ponto do qual você precisa levar em consideração ao adquirir o seu aparelho.

Os aspiradores de pó verticais, por exemplo, costumam ser bem mais práticos de guardar e usar, haja vista que são mais leves.

No entanto, eles possuem uma menor capacidade de armazenamento. Ou seja, será necessário uma frequência de limpeza maior.

Em contrapartida, o modelo horizontal oferece um manuseio um pouco mais difícil e ocupa mais espaço para armazenar.

Contudo, a sua capacidade de armazenar sujeira é muito maior, fora o fato de possuir um motor mais potente.

Então, ao falar sobre como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa, esses são aspectos dos quais é preciso considerar.

4. Potência

Se você tem o costume de fazer faxina mais simples, como aspirar sujeiras mais básicas, então modelos com 1.000 a 1.600 W podem ser o suficiente.

Agora, se precisar de um modelo para limpeza mais pesada, em imóveis que são maiores e com animais domésticos, opte por modelos que tenham potência acima de 1.600 W.

5. Bocais

Ao falar sobre como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa, poucas são as pessoas que consideram essa característica, mas é importante ficar atento ao bocal.

A grande parte dos modelos oferecem apenas o acessório básico, isto é, o bocal padrão e um mais fino, para poder aspirar cantos e frestas.

Entretanto, os que são mais completos possuem mais diversidade, oferecendo a possibilidade de aspirar:

Tapetes;

Cortinas;

Tecidos etc.

6. Tamanho do fio ou sem fio

Outro aspecto que muitos não levam em conta, mas que também é essencial. Afinal de contas, esse simples detalhe pode conferir mais conforto e praticidade.

Quando o fio é maior, acaba sendo possível se locomover entre cômodos sem ter que ficar trocando o fio de tomada.

Mas, se quiser algo ainda mais prático, a nossa dica é optar pelos modelos que são sem fio.

Nesse sentido, vale mencionar que existem alguns aparelhos compatíveis com Alexa, os quais permitem ativar apenas pelo comando de voz.

7. Filtro HEPA

Outra dica de como escolher o melhor aspirador de pó para sua casa, diz respeito a se manter atento a respeito do filtro HEPA.

Algumas versões já possuem a grande vantagem de remover bactérias e ácaros do ambiente e, assim, tendem a contribuir para a prevenção e melhora de problemas respiratórios.

Mas, para que isso ocorra, é necessário que o modelo seja equipado com o filtro HEPA, uma vez que ele retém até 99% desses microrganismos.

Inclusive, para aquelas pessoas que possuem muitos tecidos em casa, acaba sendo fundamental que o aspirador tenha essa função.

8. Capacidade de armazenamento do produto

Por fim, outra coisa que você deve levar em conta é o tamanho do local em que irá aspirar, até mesmo para saber a capacidade de armazenamento ideal do produto.

Se você tem uma casa com poucos cômodos, um modelo vertical ou aspirador robô pode ser o suficiente.

Agora, caso tenha uma casa mais ampla, pode ser mais adequado obter um aspirador tradicional, já que ele oferece mais espaço de armazenamento de resíduos.