Como resolver as dívidas negativadas e limpar seu nome?

Infelizmente, as dívidas negativadas são mais comuns do que se pode imaginar. Isso ocorre por diferentes motivos, tais como inúmeras compras no cartão de crédito ou, então, empréstimos pessoais solicitados em um curto prazo de tempo.

Claro que ainda existem outras situações que colocam os consumidores no mapa vermelho como financiamentos, créditos consignados e uso de cheque especial.

E com o acúmulo de tantas pendências torna-se difícil saber como resolvê-las para limpar o nome. Porém, existem métodos eficientes que devem ser aplicados na rotina para sair da negativação e voltar a ficar no verde.

Conosco, você entenderá quais são as principais consequências da inadimplência e como resolvê-las da melhor maneira possível!

Entenda o que significa dívidas negativadas e suas principais consequências

As dívidas negativadas são o equivalente ao nome sujo, que é quando há um débito pendente que não foi pago, mesmo com as cobranças feitas pelas financeiras. Ao optar por não quitar aquela fatura do cartão de crédito, ocorre o atraso que, se não for pago em determinado prazo, é enviado aos birôs de crédito.

Por mais que, aparentemente, não haja problema em ficar com o nome sujo, com ele você terá dificuldades de concessão de crédito provenientes de bancos e lojas, afinal, as financeiras não confiam no seu perfil de consumidor por dever e não ter feito nenhum acordo para resolver as pendências.

Como resolver as dívidas negativadas?

As dívidas negativadas têm crescido cada vez mais nos últimos meses de 2023 no Brasil e a grande parcela de devedores se encaixa no perfil de 42 a 60 anos, representando 34,9% da população.

Para ficar no azul e não receber mais cobranças insistentes por e-mail, ligações e WhatsApp, é importante entender como resolver as suas pendências.

Caso contrário, os bancos permanecerão cobrando pelo que você deve até que o pagamento seja feito, contribuindo para baixas na saúde mental por haver alto nível de estresse. Para resolver essas dívidas, siga as dicas abaixo:

Consulte seu nome nos birôs de crédito

Para entender como se encontra a situação do seu nome, verifique quais dívidas negativadas existem e quanto é cobrado. No Serasa, por exemplo, você consegue verificar rapidamente os valores, parcelas e possibilidades de quitar o que deve em instantes de forma gratuita.

Liste todas suas dívidas e contas numa planilha

Ao verificar as informações necessárias, opte por colocá-las em uma planilha para se organizar nos próximos meses. Mesmo que você tenha duas dívidas negativadas, insira o nome da instituição, quando ocorreu a pendência e qual o valor real do que está em aberto.

Também coloque as suas contas de luz, água, impostos ou aluguel para entender o quanto gasta por mês. Este é um controle indispensável e que precisa ser feito para prevenir atrasos ou mais uma negativação em seu nome.

Faça um orçamento com objetivo de quitar suas dívidas

No momento em que você entender quais são as suas dívidas, faça um orçamento com foco em quitar o que está em aberto. Priorize sempre as que estão com juros mais elevados, pois são estas que tendem a aumentar os valores no decorrer dos dias ou semanas. Anote tudo e siga nos próximos meses.

Renegocie suas dívidas

Já sabe qual é sua dívida negativada e organizou seu orçamento? Agora, você já pode verificar a possibilidade de renegociar suas dívidas. Uma das alternativas é entrar em contato diretamente com o credor e solicitar uma renegociação.

Outra possibilidade é conferir os feirões e plataformas de renegociação de dívida. A Serasa Limpa Nome é um dos mais famosos do país e possui parcerias com diversas empresas no país inteiro. E ainda, oferece ofertas de acordos com descontos e condições incríveis.

Um dos parceiros é a Ipanema, empresa voltada à recuperação de crédito. Se você possui pendências negativadas com essa empresa, uma ótima oportunidade é aproveitar essa parceria. Confira e negocie suas dívidas com a Ipanema e Serasa Limpa Nome para regularizar sua dívida e não se preocupar mais com cobranças em aberto!

Economize e mantenha o controle de suas contas

Mesmo que você tenha feito a negociação de dívidas negativadas, economize o seu dinheiro para não perder o controle das contas. Caso contrário, você enfrentará mais cobranças recorrentes em seu nome, gerando estresse e aborrecimentos em sua rotina.

Sugerimos que você economize e evite gastar desnecessariamente. Use o seu dinheiro com sabedoria e apenas para aquisições relevantes, lembrando que não significa que você precise deixar de comprar o que deseja, mas sim ter controle quanto aos gastos frequentes.

Confira se seu nome está limpo após o pagamento do acordo

Quando você paga as dívidas negativadas, o seu nome é retirado dos birôs de crédito após 5 dias. Portanto, verifique no site ou aplicativo de um birô de crédito se os débitos foram removidos caso você tenha quitado a dívida.

Caso você perceba que o seu nome não foi retirado dos órgãos de proteção, entre em contato imediato com a instituição financeira. É direito do consumidor que a restrição seja removida dentro do prazo prometido, após cumprimento do acordo.

Mantenha a disciplina com suas finanças

Para ter controle integral de suas despesas, monte uma planilha ou use um caderno para colocar as suas contas. Dessa forma, você tem entendimento pleno sobre o que precisa pagar no mês, qual foi o gasto com o cartão de crédito e quais os prazos de vencimento.

É importante entender que ter disciplina com suas finanças não significa parar de consumir o que gosta. Mas existe a importância de reduzir os gastos para impedir que o seu nome fique sujo e você se encontre em mais dívidas.

A melhor forma de evitar o nome sujo é solicitar apenas um tipo de crédito para usar apenas em casos extremos. Por exemplo, o cartão de crédito deve ser utilizado quando você realizar uma compra muito grande, que precise ser parcelada, porque assim você consegue pagar ao longo dos meses sem prejudicar as finanças.

Com estes cuidados, você tem mais segurança em gerenciar o seu dinheiro e não se preocupar com dívidas. Gostou do artigo? Compartilhe com seus amigos!