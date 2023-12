COMUNICADO da Prefeitura de Itamaraju

A Prefeitura Municipal de Itamaraju informa à população que, em virtude das obras de revitalização do prédio do Centro Administrativo, localizado na Praça da Independência, haverá uma mudança temporária nas instalações.

A partir do dia 8 de janeiro de 2024, as atividades administrativas da Prefeitura passarão a funcionar no novo endereço: Rua Amazonas, número 78, no bairro de Fátima, ocupando o Antigo Prédio da FACISA.

Entre os dias 22 de dezembro e 7 de janeiro, a prefeitura estará em recesso para atendimento ao público, mantendo apenas os serviços essenciais em funcionamento.

https://maps.app.goo.gl/yTszVR3uJx4RC8ws7

Ao retornar do recesso administrativo em 8 de janeiro de 2024, a Prefeitura Municipal estará operando normalmente em sua nova localização, na Rua Amazonas, número 78, no bairro de Fátima.

Além disso, informamos que a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a Secretaria de Meio Ambiente e o Departamento de Indústria e Comércio estarão situados na Rua Dom Pedro II, número 22.

Contamos com a compreensão e colaboração de todos durante esse período de transição. Em caso de dúvidas ou necessidade de informações adicionais, estamos à disposição nos canais oficiais de comunicação da prefeitura.

Por | Ascom PMI