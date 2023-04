Comunidade celebra Tiradentes com bolo de 21 metros em São Caetano

Os moradores da Vila Tiradentes, em São Caetano, fizeram um bolo de 21 metros para homenagear o dia do ativista político que leva o nome da localidade e celebrar as melhorias ocorridas nela. Na manhã desta sexta-feira (21) o doce, que é o ponto alto da festa, foi distribuído para a comunidade.

Toda a cobertura recebeu imagens para conscientizar os moradores sobre questões relacionadas a violência contra a mulher, indígenas yanomami, violência nas escolas e uso de inteligência artificial. Foram necessários 15 voluntários para preparar o bolo. Em 30 minutos ele terminou de ser distribuído.

A organização do evento é feita pelos moradores que integram a Associação Comunitária e Beneficente de Vila Tiradentes Goméia e Roma, que liderou as lutas pelas obras de melhoria no bairro. Segundo o seu presidente, Joaquim dos Santos Junior, o doce é símbolo do movimento. “O bolo de 21 metros é a gente ter vivo o espírito de mobilização da comunidade, para lutar e conseguir a benfeitoria”, descreveu.

Grupo de capoeira se apresenta na festa de Tiradentes (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Além do bolo, a festa conta com atrações culturais como a fanfarra do Colégio Estadual Desembargador Pedro Ribeiro, apresentações de karatê, boxe, capoeira e futmesa com alguns nomes de destaques nas modalidades.

Celebração

A festa é celebrada há 19 anos e começou quando a associação de moradores conseguiram recursos para custear algumas obras para melhoria da infraestrutura do bairro. A ideia de fazer um bolo de 21 metros foi de Joaquim dos Santos Júnior, que preside o grupo há 30 anos. Hoje, com 3 mil associados.

De acordo com ele, depois que o bairro foi pavimentado e recebeu estrutura sanitária adequada, passou a ser bem visto pelos moradores de outras localidades.