Concurso do BB tem edital com salário de até R$ 4,3 mil e 138 vagas

17/03/2023 7:00, atualizado 17/03/2023 7:15

Foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (17/3) o edital do concurso Banco do Brasil (BB). São 138 vagas para níveis médio e superior de formação, com salário inicial entre R$ 2,1 mil e R$ 4,3 mil.

A banca organizadora é a FGV e os cargos ofertados são: técnico perfil atendimento, técnico perfil interno, analista perfil tecnológico e analista perfil interno.

