Saiba quais músicas gospel foram mais ouvidas em 2022

A música gospel permaneceu em alta em 2022. Ano onde tantas pessoas recorreram a Deus para obter paz e tranquilidade no coração enquanto muitos se desesperaram por conta de tudo o que estava acontecendo em relação a pandemia de covid. Além de algumas canções tão potentes permaneceram na lista das mais ouvidas, como “Casa do Pai” de Aline Barros e “Raridade” de Anderson Freire, novas músicas chegaram furando a bolha cristã com letras de encorajamento.

É o caso de “Alívio”, single de Jessé Aguiar, uma ótima surpresa que encantou os brasileiros no ano passado. Outro exemplo também é “Resgatador”, do Bispo Rodovalho. A canção marcou seu retorno para a música com uma composição potente. Neste artigo, listamos as músicas cristãs mais ouvidas de 2022. A pesquisa toma como base playlists de plataformas digitais como a Deezer e o Spotify, referências no Brasil.

DESERTO – MARIA MARÇAL

A música de mais destaque de 2022 é sem dúvidas “Deserto” interpretada por Maria Marçal. A canção foi composta por Anderson Freire. Lançada em 2022, ela expressa que mesmo que não vejamos o amanhã, existe um Deus que zela por nós. “Deserto” tem mais de 95 milhões de plays no vídeo oficial do YouTube. RESGATADOR – BISPO RODOVALHO

O ano de 2022 trouxe fortes novidades também. Como a canção “Resgatador”, do Bispo Rodovalho. Lançada pela Sara Music, a música é uma oração de entrega e rendição. “Escuta minha oração. Vem aliviar a minha dor. Aos pés da cruz deixo tudo o que passou”, diz um trecho. O tema foi tão relevante que ganhou um livro que tem abençoado a vida de brasileiros angustiados pelo sofrimento.

NÃO HÁ O QUE TEMER – ISADORA POMPEO

Isadora Pompeo tem continuado focando suas canções em temas que geram ânimo a quem ouvir. Em 2022 lançou o hino “Não Há o Que Temer” e cativou mais ainda o público gospel. Apesar disso, suas composições estão alcançando mais vidas para além das igrejas. A música tem alcançado grande sucesso, tanto nas plataformas de streaming, quanto em visualizações no YouTube.

GIRASSOL – PRISCILLA ALCÂNTARA E WHINDERSSON NUNES

Essa ganhou o coração dos brasileiros e surpreendeu com o encontro da cantora Priscilla Alcântara e do humorista Whindersson Nunes. Com uma letra honesta, Girassol trouxe um momento de reflexão alcançando cristãos e não cristãos também. Caiu na boca do povo e ganhou dezenas de versões na internet.

DEUS FIEL – MARIA MARÇAL

Ela de fato chegou com tudo na cena musical e rapidamente ganhou a atenção dos cristãos. Lançada em novembro do ano passado, “Deus Fiel” já soma mais de 2 milhões de plays somente no YouTube. A canção declara que temos um Deus que nunca falha e que não importa o cenário em que vivemos, Ele permanece fiel. A canção foi composta por Pr.Lucas, Daniel Danese, Ziza Danese e Samella.

MESMO SEM ENTENDER – THALLES ROBERTO

Composta por Thalles Roberto, essa canção foi lançada há três anos, mas ainda continua impactando vidas por conta de sua letra tão verdadeira. A música mostra que devemos sempre confiar em Deus até mesmo quando não se consegue entender o motivo pelo qual tanta coisa pode estar acontecendo de ruim. É um louvor de confiança e que gera a certeza de que tudo vai passar.

DEUS PROVERÁ – GABRIELA GOMES

Muitas pessoas podem reconhecer pelo meme que viralizou, mas neste louvor, Gabriela Gomes canta sobre momentos de dor que qualquer cristão vive em sua jornada de fé. “Deus Proverá” faz lembrar que mesmo sem enxergar soluções, é importante ter a certeza de que Deus é onisciente e está acima de todos os problemas. Lançada há quatro anos, esse louvor continua tocando vidas.

ALÍVIO – JESSÉ AGUIAR

Sim, essa trouxe alívio para os corações. Lançada em 2021 no projeto “Todah Acústico”, a música “Alívio” de Jessé Aguiar tomou o Brasil com sua letra forte, tocando não apenas nas rádios cristãs, mas também de outros segmentos. “Tá tão complicado Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo”, diz a letra que foi composta pelo próprio artista.

A BÊNÇÃO – ALINE BARROS, LUKAS AGUSTINHO

Ela foi muito cantada nas igrejas e continua sendo um dos hinos mais entoados pelos cristãos atualmente. Com uma mensagem abençoadora, “A bênção” de Aline Barros e Lukas Agustinho é uma regravação de “The Blessing”, lançada originalmente em 2020 pela Elevation Worship, com participação do casal Cody Carnes e Kari Jobe. É um clamor para que Deus abençoe e continue abençoando as nossas vidas.

DONO DO MEU BARCO – ARENA LOUVOR FEAT. FERNANDINHO

Lançada em 2021, “Dono do Meu Barco” é uma canção do grupo Arena Louvor com participação do cantor Fernandinho. Com quase 4 milhões de plays somente no YouTube, a música tem levado o Brasil a confiar mais em Deus, mesmo quando a tempestade está forte. “Jesus, me afasta o medo. Mestre, me ensina a confiar o barco da minha vida em Tuas mãos e os sonhos do meu coração”, diz a letra.