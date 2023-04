Concurso do CNMP: Cebraspe divulga orientações para provas

Banca organizadora do concurso do Conselho Nacional do Ministério Público afirmou que página oficial será aberta nesta quinta (6/4) 05/04/2023 6:47, atualizado 05/04/2023 6:47

Sérgio Almeida/CNMP

As provas do concurso do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) serão realizadas no dia 16 de abril e a banca organizadora divulgou a convocação para as provas, bem como as orientações aos candidatos.

De acordo com o Cebraspe, os inscritos poderão acessar sua página oficial a partir desta quinta-feira (6/4) para conferir seus respectivos locais de realização das provas, por meio de consulta individual.

