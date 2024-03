“Uma hora eu batia, na outra ele apanhava”, diz Popó sobre Bambam

Acelino Popó Freitas segue colhendo os louros de sua vitória no ringue contra Kleber Bambam. Em participação no programa Mega Senha Power, da RedeTV!, que vai ao ar neste sábado (9/3), o baiano voltou a debochar do adversário. “Uma hora eu batia e na outra ele apanhava”, zombou o ex-pugilista aos risos.

Instigado pelo apresentador Marcelo de Carvalho, Popó comentou a luta em que nocauteou o ex-BBB em apenas 36 segundos.

“Na verdade, o Bambam pediu para apanhar há muitos meses, quando veio promovendo a luta e se promovendo de uma forma muito agressiva, desrespeitosa. E aí foi me tirando do sério, foi o único lutador em 33 anos que conseguiu me deixar sem dormir, porque pensava em bater nele, sonhava com isso. Cheguei a fazer 46 lutas de boxe profissional e esta luta foi algo realmente especial, mexeu com o meu psicológico, foi bom porque eu bati com raiva”, afirmou.

“Pau em Bambam”: nocaute de Popó vira música na Bahia; ouça

A luta entre Kleber Bambam e Acelino “Popó’ Freitas, que ocorreu na madrugada do dia 25 de fevereiro, deu o que falar e virou até música. Após a vitória do lutador, por nocaute, em apenas 36 segundos, a banda baiana La Fúria fez uma música sobre a disputa.

Bruno Magnata, vocalista do grupo, compartilhou o vídeo do qual canta a nova letra da La Fúria e divertiu os seguidores. “Popó pegou Bambam, Popó pegou Bambam… Pau, pau, pau, pau, pau, pau em Bambam”, diz o refrão da música.

Nos comentários, Popó mostrou que curtiu a novidade. “Pau!!”, comentou o lutador de boxe, acompanhado de corações vermelhos. O humorista Leozito Rocha também falou sobre a composição e debochou: “A música demorou mais que a luta”.

A chef Lili Almeida seguiu na mesma linha e riu da situação. “Rapaz… LaFuria dessa vez foi mais rápida que Popó derrubando Bambam. Vocês são impossíveis”, escreveu.