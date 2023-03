Condenado por injúria racial assume diretoria na Sudesb

O ex-secretário de Relações Institucionais, Emilson Piau (PCdoB), vai assumir uma diretoria na Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). A nomeação para um cargo no departamento de Obras foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (17). Piau foi condenado por injúria racial em 2021.

O gestor foi condenado pelo Poder Judiciário a um ano e quatro meses de pena (quatro meses referentes a cada injúria racial denunciada). O juiz decidiu, no entanto, a partir do Artigo 44 do Código Penal, conceder, ao invés da detenção em regime aberto, o direito de recorrer em liberdade.

Conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), ele ofendeu, em 2015, funcionários públicos do Estado que atuavam no Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), afirmando que o cargo que ocupavam “não é para negros, e sim para brancos”.

Uma das quatro vítimas, Maísa Flores estava à frente da coordenação de interação social do órgão à época. Na denúncia, ela relata que Piau questionou o que ela estaria fazendo na sede do Inema. Quando Maísa respondeu, ele teria rebatido que a coordenação é reservada às pessoas de pele branca, “como na Europa”.

Antes da recente nomeação, Piau ocupava o cargo de assistente I na Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac).