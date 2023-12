Confira as 5 perguntas sobre sexo mais pesquisadas no Google em 2023

Getty Images

1 de 1 Foto colorida de uma mulher segurando o celular – Metrópoles – Foto: Getty ImagesO Google serve para muitas coisas, inclusive, para responder as perguntas mais ousadas sem que o usuário fique com receio de ser julgado. Para encerrar o ano com chave de ouro, a plataforma revelou as perguntas mais frequentes sobre sexo feitas pelos usuários em 2023.

O Top 1 ficou com a questão “Qual é a posição da lombada?”. O termo foi popularizado após Tom Clare, da série britânica Love Island, revelar ser a sua prática sexual favorita. A cena desencadeou a curiosidade do público e o alto número de pesquisas na plataforma.

A posição da lombada envolve a parceira deitada de bruços com um travesseiro sob o estômago e os quadris, enquanto o parceiro se ajoelha para realizar a penetração anal.

A segunda dúvida mais pesquisada no Google em 2023 foi se sobre a segurança de se fazer sexo durante a gravidez. A boa notícia é que é totalmente seguro, embora possa ficar desconfortável para a mulher à medida que se aproxima do parto.

A busca pelo significado de “positividade sexual” ficou em terceiro lugar, seguida por perguntas sobre o motivo do sangramento após o sexo. Outras pessoas queriam saber quantos encontros deveriam ter antes de fazer sexo com alguém e quantas calorias são queimadas durante a relação sexual.

