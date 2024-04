Nasa exibe vídeos curiosos de eclipses solares no planeta Marte. Veja

A Nasa, sigla em inglês de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, realizou uma postagem na conta do X, antigo Twitter, com imagens dos eclipses solares que ocorrem no planeta Marte. O fenômeno astronômico acontece quando a lua se posiciona entre o planeta e o sol, bloqueando, momentaneamente, a luz solar de forma total ou parcial.

No X, a NASA, informou que a “Terra não é o único planeta do nosso sistema solar que passa por eclipses solares – Marte também passa!” e explicou que “embora as luas marcianas não tenham o tamanho ou a distância certos para cobrir totalmente o Sol, a NASA Persevere recentemente descobriu alguns trânsitos legais” como “em janeiro, o Perseverance capturou a silhueta de Deimos, uma das duas luas marcianas”, postou.

Conforme a agência espacial, Deimos está 16x mais perto de Marte do que a Lua da Terra, mas tem apenas 12 km de diâmetro, em comparação com 3.474 km. “O trânsito demorou cerca de 2 minutos e foi acelerado 4x”, explicou.

Ainda foi registrado o momento de Phobos eclipsando o sol em fevereiro. “O vídeo mostra o trânsito em tempo real. Phobos é a maior das duas luas marcianas, chegando a um diâmetro de 14 milhas (22 km). Daqui a eras, espera-se que a órbita de Phobos a envie em direção à superfície marciana. Se você olhar com atenção, até planetas podem ser vistos passando na frente do Sol”, postou.

Os registros ainda mostram que “em outubro de 2023, o Perseverance capturou Mercúrio como uma pequena partícula movendo-se na frente do Sol. Esse trânsito, que é acelerado em 400x, levou pouco menos de uma hora”.

Veja o vídeos dos eclipses solares de Marte: