Confira as atrações desta sexta-feira nos circuitos do Carnaval de Salvador

A folia já começou! E nesta sexta-feira (17) tem mais Carnaval para quem quer curtir muito. Confira abaixo as programações nos circuitos oficiais da festa.
CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)
Sexta (17)
PROJETO BALANCÊ HOMENAGEIA GAL (COM ANA MAMETTO, CARLA VISI E MARCIA SHORT) – 14:30h
PROJETO TIK TOK (COM LUÍSA SONZA) – 14:45h
TRIO LINCOLN – 15:00h
TRIO PARANGOLÉ – 15:15h
TRIO PSIRICO – 15:30h
BABY LEGUAS/UNIVERSITARIO – 15:45h
VUMBORA (COM BELL MARQUES)- 16:00h
NANA (COM LÉO SANTANA) – 16:30h
TIMBALADA/BLOW OUT – 17:00h
D+/EVA – 17:30h
FISSURA (COM TOMATE) – 18:00h
TRIO DANIELA MERCURY – 18:30h
TRIO PIPOCA DO CHEIRO – 18:45h
TRIO BROWN – 19:00h
TRIO O POLEMICO – 19:15h
TRIO PABLLO E LUISA – 19:30h
EU VOU (COM ANITTA) – 19:45h
TÔ LIGADO – 20:00h
TRIO SOLANGE ALMEIDA – 20:15h
TRIO KART LOVE – 20:30h
TRIO O KANNALHA – 20:45h
TRIO IGOR KANNARIO – 21:00h
TRIO LA FURIA – 21:15h
SIRI COM TODI (COM PAPAZONI) – 21:30h
BLOCO DOS VAQUEIROS (FULÔ DE MANDACARÚ / GUITO / JAPINHA CONDE E CONVIDADOS) – 21:45h
TRIO ESCANDURRAS – 22:00h
TRIO FILHOS DA BAHIA – 22:15h
TRIO O POETA – 22:30h
CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)
Sexta (17):
A partir das 14h às 16h:
ZEU LOBO ALCATÉIA BANDO COLETIVO PELOURINHO
MOVIMENTO MUSICAL PINAUNA POWER
ESPAÇO MUSICAL
OS EFICIENTES
NETO BITENCOURT
OS MY FRIENDS
LUANA MATOS
NADIJANE
SOM DO SISAL
MARCIONILIO PRADO
ADRIANO REZENDE
PAULO RAIO
ALINE ATAIDE
BANDA ELETRIC TEAM
FORRÓ SOBEPOEIRA
BANDA RETRATO FALADO
BANDOS LOOS CANDELAS
ROBSON DALTRO
DALI COSTA
CLAUDIA COSTTA
CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)
Sexta (17):
OLODUM-
O MANGUE-
BLOCO AFRO PALAFITTAS-
BLOCO AXUM –
ZUM ZUM MEL KIDS – 16:00h
MUTUÊ- 16:15h
AMIGOS DO BABÁ- 16:30h
DANDARA (COM BRUNO CEUTA) – 17:00h
BOMBOCADO – 17:15h
JOGO DO IFÁ – 17:45h
ARCA DO AXÉ – 18:00h
CORISCO – 18:15h
AGBARA – 18:45h
AFRO LIBERDADE – 19:00h
BLOCO ARAIYÊ – 20:00h
NAMANDU NOSSO PLANETA – 20:15h
FILHOS DE OXALÁ – 20:30h
IBEJI- 20:45h
CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)
Sexta (17):
BLOCO OS TOALHAS – 15:00h
ARRASTÃO TUDO E LUXURIA – 16:00h
BLOCO CRUSH – 17:00h
BLOCO NOSSA GENTE – 19:00h
BLOCO OS ESPONJAS – 19:30h
BLOCO FURA OLHO – 20:00h
Q.G.O BLOCO – 21:00h
BLOCO MIAME – 22:00h
BLOCO ZUM ZUM ZUM – 23:00h
CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)
Sexta (17):
TEMPLO DOS ORIXÁS – 17:00h
GERA DOIS O BLOCO – 17:15h
CHAMEGO AFRO REGGAE – 17:30h
LAROYÊ ARRIBA – 17:45h
SÁBADO, 18 DE FEVEREIRO
MUNDO NEGRO –
BLOCO CULTURAL –
VAMOS NESSA –
ABUSE E USE – 16:00h
GINGA DO NEGRO – 16:15h
BOKA LOUKA (SAMBA COM NÓS E TAIS MORENO) – 16:30h
FILHOS DE JHÁ – 16:45h
FILHOS DE NANÃ – 17:00h
FILHOS DE KORIN EFAN – 17:15h
FOUR DAYS – 17:30h
JOGO DO IFÁ – 17:45h
MANIA DE SAMBAR – 18:00h
QUINTAL DO SAMBA – 18:15h
REGGAE O BLOCO – 19:00h
SAMBETÃO – 19:15h
AXÉ DADÁ – 20:00h
O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.