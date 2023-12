Melhor a cada dia: relembre ações e serviços da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas em 2023

(Foto: Marley Ribeiro)

Todo fim de ano traz consigo uma série de reflexões sobre o alcance de objetivos, desafios enfrentados e conquistas celebradas. Dos avanços notáveis às estratégias inovadoras, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas buscou a superação de problemáticas que marcaram o passado local ao mesmo tempo em que manteve o olhar para o desenvolvimento de uma cidade melhor para as gerações futuras.

Confira a seguir as principais ações que moldaram o cenário municipal e transformaram a vida dos teixeirenses em 2023:

Obras

Uma das principais premissas da administração pública no que tange a execução de obras neste ano foi a resolução de transtornos crônicos que afetaram gerações de teixeirenses. Por isso, a gestão se empenhou para entregar, por exemplo, a drenagem e pavimentação de ruas do bairro Alagoas, no entorno do Shopping Teixeira Mall; a Rua Gourmet, na Praça da Bíblia; e a segunda etapa da pavimentação do bairro Jardim Caraípe. O Mercado Municipal, tido como um dos principais pontos culturais e econômicos do município, foi revitalizado com a construção de uma peixaria, boxes fixos e padronizados, piso e cobertura. O bairro Ulisses Guimarães recebeu uma nova praça com boxes para comerciantes, e mais dois chafarizes foram inaugurados apenas este ano. O zelo com a qualidade de vida e a segurança da população prossegue através da pavimentação da Avenida das Galáxias e ruas adjacentes, além de bairros como o Vila Caraípe e Nova Jerusalém.

Educação

Com o lema “Educação que acolhe, vidas que transformam”, o ano de 2023 foi um divisor de águas para o sistema educacional do município como um todo. 3 locais que se encontravam abandonadas por gestões passadas foram entregues enquanto creches de alto padrão, e 3 escolas foram reinauguradas. A Escola Municipal Solidariedade, por exemplo, recebeu uma quadra poliesportiva com cobertura. Brinquedos socioeducativos, uniformes às escolas cívico-militares, novas mesas, cadeiras e materiais didáticos já beneficiam alunos e professores. Buscando potencializar o ambiente de aprendizagem, a Prefeitura iniciou a instalação de lousas digitais nas instituições públicas de ensino. Com o uso da energia solar, são instalados ares-condicionados nas salas de aula da rede pública. O investimento na educação de Teixeira de Freitas também estende seu olhar ao futuro, com a construção de uma nova escola no bairro Ulisses Guimarães e mais uma creche, desta vez no bairro Liberdade I.

Saúde

Dos postos de saúde a rede hospitalar, a administração pública visou o aumento da capacidade dos serviços ofertados em prol da qualidade de vida tanto dos teixeirenses como dos demais baianos do Extremo Sul. Pacientes do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) receberam, este ano, cadeiras de rodas, aparelhos auditivos e outros dispositivos para a superação de deficiências e limitações físicas ou cognitivas. Esta unidade, inclusive, realizou mais de 3.300 procedimentos. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) executaram mais de 192 mil atendimentos médicos e de enfermagem, o Centro de Tratamento Ortopédico (CTO) fecha o ano com mais de 8 mil atendimentos e o Hospital Municipal realizou mais de 6 mil cirurgias. Algumas destas provêm dos mutirões realizados para correção de fissura lábio-palatal e colecistectomia laparoscópica, por exemplo, que contaram com o cuidado da equipe profissional em sinergia com uma tecnologia de ponta. Outro destaque do ano foi a retomada das obras da nova Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI), demonstrando o cuidado com gestantes, parturientes e crianças de até 12 anos da região.

Promoção Social e Cultura

A garantia de direitos e o exercício da cidadania para todos os cidadãos de Teixeira de Freitas permanece enquanto base das ações e serviços da Prefeitura. A extensão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Liberdade foi inaugurado na comunidade Santo Antônio, e as unidades já existentes receberam materiais permanentes para potencializar o atendimento e o suporte aos usuários dos CRAS. Outro destaque da pasta é o projeto “Prefeitura de Teixeira de Freitas Mais Perto de Você!”: em apenas dois meses, a iniciativa realizou mais de 700 atendimentos, dentre orientações do serviço de Proteção e Atendimento a Famílias e Indivíduos (PAIF) e inclusão no CadÚnico. Aproximar a população das ações executadas pela administração pública é uma das ferramentas mais eficazes para garantir a proteção social aos cidadãos e assegurar o apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades.

Esporte

O ano de 2023 foi marcado pela realização de ações voltadas à integração social por meio da prática de diversas modalidades esportivas. Completando 34 anos de realização, o Campeonato Municipal de Futebol buscou formar as categorias de base da seleção municipal para maior valorização, visibilidade e estrutura aos atletas da casa. Para elevar o nível do esporte no município, a gestão continuou com o Torneio do Trabalhador e promoveu o Festival Programa Esporte Integrativo, com o intuito de realizar atividades desportivas entre os usuários dos projetos executados pela administração pública.

Desenvolvimento Econômico

Em sua décima edição, o Festival Sabores de Teixeira de 2023 buscou ousar e mostrar a força e a potencialidade da gastronomia teixeirense, gerando o faturamento de R$ 3.948.387,00 aos empreendedores do ramo. Os setores ligados à Economia Criativa continuaram a receber visibilidade a partir do projeto Arte na Praça, e o inédito Festival de Música Estudantil Nosso Canto promoveu novos talentos da música teixeirense, movimentando o setor cultural do município.

Habitação

O direito à propriedade e sua segurança jurídica foi reforçado durante o ano com a entrega de cerca de 400 títulos dominiais para moradores dos bairros Liberdade I, Liberdade II e Colina Verde. Para compreender a realidade socioeconômica e pôr em prática a regularização fundiária, a pasta responsável dá continuidade às visitas para o cadastro econômico dos teixeirenses e garantir o acesso aos programas que garantem a propriedade definitiva ao cidadão.

Agricultura

Reconhecendo a agricultura familiar enquanto força motriz da economia teixeirense, a gestão investiu em projetos como o Cinturão Verde, voltado ao impulsionamento da agricultura sustentável e o incentivo ao uso de técnicas de produção agrícola mais saudáveis nas comunidades da zona rural. Também este ano, foi concluído em propriedades do município o primeiro ciclo do programa Mais Pecuária Brasil, que visa o melhoramento de rebanho bovino do segmento de corte e leite, sem custo para o pequeno produtor.

Segurança

A promoção de um trânsito mais seguro em Teixeira de Freitas em 2023 foi viabilizada através de ações como implantação de redutores de velocidade, instalação de novas placas e renovação das faixas de pedestres nas vias públicas do município. A Guarda Municipal, por sua vez, também investiu em diversos cursos de formação profissional para aprimorar o atendimento à comunidade.

Meio Ambiente

O equilíbrio entre o crescimento urbano e a conservação ambiental norteou várias iniciativas da administração durante o ano. Foram plantadas 720 mudas nativas, e mais de 2.200 destas foram doadas para os cidadãos. A Prefeitura também atuou na fiscalização de Áreas de Preservação Ambiental (APPs), serviços de poda de árvores e paisagismo em praças e canteiros. O primeiro parque municipal, que será localizado na Biquinha, e a ciclovia estão em construção através do Fundo Municipal do Meio Ambiente.

As realizações destacadas nesta retrospectiva não apenas refletem um ano de êxitos, mas também lançam as bases para um futuro mais promissor. Teixeira de Freitas vislumbra um horizonte no qual as iniciativas bem-sucedidas de 2023 ecoam em melhorias contínuas, estabelecendo as bases para uma comunidade mais forte e otimista nos anos que virão.

