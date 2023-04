Confira como foi a reinauguração da Escola Municipal Gilberto Cardoso

Reinauguração da Escola Municipal Gilberto Cardoso (Foto: Wesley Morau)

Na última quinta-feira (20), ocorreu a reinauguração da Escola Municipal Gilberto da Silva Cardoso, localizada no bairro Monte Castelo. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

A unidade escolar passou pela ampliação da cozinha, construção de um refeitório coberto, reforma de seis banheiros, salas dos professores e da coordenação pedagógica, dentre outros serviços. “Estudei aqui em 1995 e a estrutura aqui era péssima: não tinha essa quadra, por exemplo, e nem esse acolhimento”, disse Elisângela, mãe de um aluno da unidade. “Quando tomamos a decisão de inserí-lo na rede pública, não pensei em outro lugar. Agradeço pelo incentivo a educação; é aqui onde começam todas as profissões”.

Reinauguração da Escola Municipal Gilberto Cardoso

“Os vereadores que estão aqui presentes já me viram na Câmara suplicando pelo básico para nossa escola. O Dr. Marcelo realizou esse sonho, tanto meu como da comunidade. Enquanto gestora eu não desisti, pois temos a missão e a certeza de fazer a coisa certa”, celebrou a diretora Rose.

A atuação harmônica entre os poderes Executivo e Legislativo para o crescimento de Teixeira de Freitas também foi destaque durante o evento, com o vereador e presidente da Câmara Tequinha Brito ressaltando que “a prova do compromisso em caminharmos juntos está aqui. Presenciamos a transformação que tem sido feita na educação de Teixeira de Freitas”. Já o vereador Clemeson de Jesus Castro, que foi estudante da Gilberto Cardoso, relembrou os demais investimentos na área: “climatização nas escolas, energia solar, refeitórios; todas as escolas de Teixeira estão sendo beneficiadas”.

Reinauguração da Escola Municipal Gilberto Cardoso

Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura, já conhecia a realidade do equipamento antes de assumir a pasta, presenciando dificuldades tanto dos alunos quanto dos demais profissionais: “a cozinha era muito pequena, o pátio não era coberto, as crianças lanchavam nos corredores. A administração atual tem feito diferença na vida das pessoas, trazendo esperança e melhorando vidas e espaços. Nós profissionais da educação vivenciamos, diversos momentos de reformas mal feitas. Agora temos um serviço de qualidade”.

“Buscamos uma Teixeira melhor para todos nós, com investimentos voltados e pensados para a coletividade”, ressaltou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Críticas sempre vão existir, faz parte do processo politico. Por isso, continuamos trabalhando. Os investimentos estão aí para quem quiser ver. O ano de 2023 será de muitas entregas para a população”.

Reinauguração da Escola Municipal Gilberto Cardoso

