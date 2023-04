Gleisi diz que Bolsonaro ainda terá de explicar depósito para Michelle

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, divulgará um vídeo com provocações a Jair Bolsonaro, antes do depoimento que o ex-presidente prestará na Polícia Federal nesta quarta-feira (5/4).

Bolsonaro será ouvido para explicar os esforços que o governo empreendeu para recuperar as joias sauditas barradas pela Receita Federal. Segundo Gleisi, o caso não é o único que carece de explicações por parte do ex-presidente.

“Você ainda terá de explicar aqueles R$ 89 mil que o Queiroz depositou na conta de sua mulher”, disse a presidente do PT.

Gleisi também afirma que Bolsonaro está “prestes a ser declarado inelegível por mentir ao mundo sobre a segurança das urnas”.

Como uma última provocação, a petista disse para Bolsonaro ter calma em relação à condução dos processos. “Você não será algemado nem preso, não será vítima de condução coercitiva ilegal e não terá um juiz parcial comandando a acusação.”