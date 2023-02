Confira locais de aplicação da Pfizer Baby na próxima sexta (17); imunizante contra COVID-19 é voltado para crianças a partir de 06 meses

(Foto: Wesley Morau)

Na próxima sexta-feira (17), a Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas continua a aplicação da vacina Pfizer Baby contra a COVID–19 em crianças de 6 meses a menores de 5 anos, desta vez nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Colina Verde, Kaikan Sul e Vila Vargas, das 7h30 às 10h30.

O esquema de vacinação será composto por três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose, e oito semanas entre a segunda e a terceira dose. A aplicação da versão pediátrica do imunizante é extremamente importante: houve um aumento em casos de internações de crianças na Unidade Municipal Materno Infantil (UMMI) de Teixeira de Freitas devido à doença. Por esse motivo, pais e responsáveis de crianças com a segunda dose do esquema vacinal em atraso devem procurar tais unidades para a devida atualização. Posteriormente, o serviço será oferecido também nas demais UBS teixeirenses.

Quem ainda não se vacinou (ou não tomou a Dose 2) deve procurar os serviços de saúde mais próximos para completar o esquema vacinal contra a COVID-19, assim como as pessoas aptas para as doses de reforço (3 e 4), para que seja possível conter a transmissão da doença e impedir a sobrecarga do sistema de saúde do município. Clique aqui para acessar o cronograma de vacinação em Teixeira de Freitas.

