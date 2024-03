Mutirão de limpeza contra as arboviroses ocorrerá na terça (05)

(Foto: Marley Ribeiro)

Na terça-feira (05), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizará um mutirão de limpeza contra as arboviroses nos bairros com maior prevalência de casos de dengue, zica e chikungunya; iniciando pelos bairros Liberdade 1 e 2.

A ação irá consistir no recolhimento de entulho, pneus e resíduos em geral que possam gerar acúmulo de água. Estes materiais são ambientes propícios para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, um dos principais transmissores das arboviroses. A administração pública recomenda que os cidadãos depositem o material nas vias públicas para maior efetividade do serviço.

