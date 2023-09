Confira o placar do Campeonato Municipal de Futebol no último fim de semana; jogos continuam nos dias 30 e 01

Nos dias 23 e 24 de setembro, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas deu continuidade ao Campeonato Municipal de Futebol 2023 tanto no Estádio Municipal Antônio Rodrigues Santana (conhecido como Tomatão) como no campo do bairro Bonadiman. Confira o placar:

SÁBADO (23)

Série A

Vila Nova 01 X 03 Real Nova Geração

Liberdade 00 X 01 Boca Júnior/Barcelona

DOMINGO (24)

Série A

Selemonte/RB 01 X 02 Botafogo/Panificadora Souza Mendes

Sub 17

NB 03 X 00 Clube Atlético Kaikan

Ama TN 05 X 00 Setor RC I

N. Andradina 00 X 00 MFC

Série B

Juventude/Colina Verde 01 X 01 RP

Palmeiras Urbis 00 X 02 Cruzeiro

L. Espuma/ P. Dia Feliz 01 X 02 Grêmio/Juracitaba

Campeonato Municipal de Futebol no último fim de semana (Fotos: Reprodução)

Executado com recursos próprios da administração pública e em parceria com a Liga de Futebol de Teixeira de Freitas, a competição tem como objetivo formar as categorias de base da seleção municipal para maior valorização, visibilidade e estrutura aos atletas da casa — sendo esta uma inserção inédita no campeonato, que completa 34 anos de realização em campo teixeirense.

Confira programação deste fim de semana:

SÁBADO (30)

Série A

Nova Andradina/Valão X Nordeste

Horário: 14h

Local: Estádio Tomatão

São Lourenço X Beira Rio Red Bull

Horário: 15h45

Local: Estádio Tomatão

DOMINGO (01)

Série A

Palmeiras X AMV

Horário: 09h30

Local: Estádio Tomatão

Sub 17

UFC X Bola na Rede

Horário: 8h

Local: Estádio Tomatão

Amab TN X Clube Atlético Kaikan

Horário: 13h

Local: Estádio Tomatão

Portela X NB

Horário: 14h30

Local: Estádio Tomatão

Série B

Guarany/Nova Lídice X Monte Castelo/Botafogo

Horário: 08h

Local: Campo do Bonadiman

Liberdade II X Oriente

Horário: 10h

Local: Campo do Bonadiman

MFC X União Inter

Horário: 13h

Local: Campo do Bonadiman

Santa Rita X Ass. Desp Liberdade

Horário: 15h

Local: Campo do Bonadiman

