Confira os horários de funcionamento da unidade regional do Lacen em Teixeira de Freitas

O Laboratório Municipal de Referência Regional de Teixeira de Freitas (LMRR) é uma sede regional bipartite do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/BA) localizado em Salvador, e se constitui enquanto destaque no Extremo Sul e na Bahia para a realização de diversos procedimentos laboratoriais no município e mais 12 cidades da região.

Recebendo em média 150 pessoas por dia, a partir da marcação de exames no Complexo Regulador, o LMRR realiza cerca de 30 mil exames mensais, abarcando também o atendimento pré-natal de gestantes, arboviroses (dengue, zika e chikungunya) e pacientes oncológicos, que vão diretamente ao laboratório.

“Vim fazer uma coleta de sangue e o atendimento foi ótimo; a Prefeitura está de parabéns”, disse Anderson Borges. Já Roniveni Miranda esteve presente na unidade para um exame de rotina: “somos muito bem atendidos aqui, os procedimentos são bem feitos. Sabemos que exames não são baratos na rede particular; realmente podemos contar com a saúde pública da cidade”.

Informações sobre o atendimento

Endereço: Avenida Euclídes da Cunha, número 110, bairro Nova Teixeira

Horário: Das 7h às 16h (unidade não fecha no horário de almoço)

Entrega de resultados: A partir das 11h

Entrega de amostra de urina e parasitológico de fezes: Até às 8h30

Realização de PPD (exame para identificação de tuberculose): Segunda, terça e sexta pela manhã

Coleta de linfa e entrega de escarro: Segunda a sexta pela manhã

Telefone: 3291-7514

