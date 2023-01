Ibovespa abre em alta com inflação no foco dos investidores

Principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), o Ibovespa abriu o pregão desta segunda-feira (23/1) operando em alta, com os investidores repercutindo a elevação, pela sexta semana consecutiva, da estimativa para a inflação de 2023.

Às 10h15, o indicador avançava 0,76%, aos 112.895,53 pontos – a máxima do dia até aqui.

Na sexta-feira (20/1), o Ibovespa fechou em queda de 0,78%, aos 112.040 pontos. Com o resultado, o índice acumula alta de 2,1% em 2023.

Além do aumento da projeção para a inflação deste ano, o mercado aguarda novas sinalizações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a política econômica do governo.

Ambos estão na Argentina, onde participam de reuniões com o presidente do país, Alberto Fernández, e discutem a criação de uma moeda comum entre os dois países para transações comerciais.

No cenário externo, a maior preocupação dos investidores neste início de semana envolve a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos em 2023. O mercado espera por novos pronunciamentos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano) sobre a trajetória da taxa de juros no país.