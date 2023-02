Confira programação gratuita da Sala Walter da Silveira dessa semana

Logo após o Carnaval, a programação da Sala de Cinema Walter da Silveira volta com tudo no único cinema público com exibições gratuitas no estado. A programação acontece de 24 a 28 de fevereiro, sempre no período vespertino, na sala que fica localizada no subsolo da Biblioteca dos Barris, em Salvador.

A programação começa com a exibição da Trilogia da Bicha Preta, que fala sobre a construção da identidade LGBTQIA+, afrofuturismo, ancestralidade, afeto e insurgência. As exibições acontecerão nos dias 24, 25 e 28/02, às 16h, e no dia 26 às 14h. A trilogia reúne curtas-metragens do diretor Juan Rodrigues: Arco da Liberdade, Arco do Medo e Arco do Tempo.

Haverá também o Sala Walter da Silveira Convida, com a Mostra Cine Raiar, do curador Vinicius Eliziário. De 24 a 28 será exibida a sessão Ser, Transitar e (Re)Existir, com os filmes: Flores Horizontais, Bixa Travesty, Na Estrada Sem Fim Há Lampejos de Esplendor, Perifericu e Procura-se Bixas Pretas. Confira detalhes das sessões:

Trilogia da Bicha Preta

Direção: Juan Rodrigues

Gênero: Documentário Experimental

Classificação: 12 anos

Duração: Arco da Liberdade – 05´42´´

Arco do Medo – 15´

Arco do Tempo – 17´

Sessões: 24/fev 16h,25/fev 16h, 26/fev 14h, 28/fev 16h

Sinopse da Trilogia: Na construção da identidade LGBTQ, afrofuturismo, ancestralidade, afeto e insurgência,masculino e feminino caem perante corpos negros que resistem na busca por liberdade e tempo. Borrando os limites do gênero, na tentativa de simplesmente ser. Trilogia da Bicha Preta é formada por uma série de híbridos entre documentário,videoarte e performance que exploram questões de ancestralidade, do corpo e espaço da bicha preta.

Sala Walter da Silveira Convida: Mostra Cine Raiar (Curador: Vinicius Eliziário)

24 de fevereiro, 17h

Flores Horizontais

Direção: Bruna Próspera

Duração: 7′

Classificação: Livre

Sinopse: Flores horizontais é um curta experimental, uma dança sobre o espiral do tempo, reivindicando vidas travesti em memória das corpas caídas. Não seremos invisíveis, não serão esquecidas.

Bixa Travesty

Direção: Claudia Priscilla e Kiko Goifman

Duração: 75min

Gênero: Documentário

Classificação: 18 anos

Sinopse: O corpo político de Linn da Quebrada, cantora transexual negra, é a força motriz desse documentário que captura a sua esfera pública e privada, ambas marcadas não só por sua presença de palco inusitada, mas também por sua incessante luta pela desconstrução de estereótipos de gênero, classe e raça.



25 de fevereiro, 17h

Na Estrada Sem Fim Há Lampejos de Esplendor

Direção: Sunny Maia e Liv Costa

Duração: 11´32´

Gênero: Ficção

Classificação: 14 anos

Sinopse: Uma vez, elu disse: quando fui embora de mim, adeus era tudo o que tinha para dizer. Nessa viagem, talvez não exista uma chegada. Só um caminho infinito.

26 de fevereiro, 15h

Perifericu

Direção: Miguel Rosa Caldeira e Nay Mendl

Duração: 20´17´´

Gênero: Ficção

Sinopse: Denise e Luz cresceram entre canções de rap, louvores de igreja e passos de vogue. Da ponte para cá, é preciso aprender que o primeiro princípio para poder acessar a cidade é estar viva.

28 de fevereiro, 17h

Procura-se Bixas Pretas

Direção: Vinicius Eliziário

Duração: 25 min

Gênero: Documentário

Classificação: 12 anos

Sinopse: Durante a audição de um teste de elenco, bixas pretas realizam um monólogo em que contam suas vivências sobre afeto e identidade partindo de uma cena motivadora. No decorrer do ato, no entanto, não sabemos onde começa ou termina a ficção e a realidade.

SERVIÇO: Sala de Cinema Walter da Silveira – programação de 24 a 28 de fevereiro de 2023 | Rua General Labatut, nº 27, subsolo da Biblioteca Pública dos Barris | Sessões gratuitas