Obras na rua Venécia (Foto: Saulo Rodrigues)

Com ruas, estradas e vias públicas de qualidade, os teixeirenses ganham mais conforto, qualidade de vida e segurança. Por isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Projetos Estratégicos — prossegue com a obra na Avenida das Galáxias, localizada no bairro Bonadiman, e ruas adjacentes.

No trecho entre a rua Nova Venécia e a Avenida das Galáxias, foram executados os serviços de terraplanagem para preparo do subleito, sub-base e base; imprimação e consequente aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), interligando a pavimentação já realizada em cada uma das vias mencionadas.

Na rotina de trafegar por esse trecho para ir ao trabalho, Marcos Rodrigues relatou a importância da obra: “do jeito que estava antes era horrível, dava muito trabalho para passar. O benefício agora é surpreendente e vai valorizar bastante aqui. Dá para ver isso também em outros cantos da cidade”.

Obras na rua Venécia (Fotos: Junior Origem)

O post Conforto e qualidade: Prefeitura prossegue com obra na Avenida das Galáxias e ruas próximas apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.