Preso brasileiro que fazia delivery de drogas com drone em presídio

Um brasileiro de 27 anos foi preso preventivamente na Bélgica por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O nome do criminoso estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), com apoio da das polícias Internacional, Federal e Penal de Goiás.

A investigação teve início com a apreensão de celulares localizados no interior de celas do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO), em agosto de 2022. Na ocasião, a PCGO pediu a quebra do sigilo de dados à Justiça, o que foi concedido.

A partir da análise do material, descobriu-se uma associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas, sendo o alvo da operação o principal responsável pela remessa de entorpecentes e celulares para a área do complexo prisional.

Segundo a polícia, o criminoso usava drones para realizar a remessa das substâncias proibidas e dos aparelhos. As investigações apontam que ele chegou a receber, por entrega, o equivalente a R$ 30 mil.

Os investigadores pediram a prisão preventiva do principal suspeito, medida também deferida pelo Poder Judiciário, em outubro de 2022. Contudo, o criminoso já havia fugido rumo à Europa.

Assim, a PCGO representou pela inclusão do investigado na lista da “difusão vermelha da Interpol”, medida que possibilitaria o cumprimento da sua prisão e posterior extradição ao Brasil.

Dessa forma, em 18 de dezembro, na Bélgica, foi cumprida a prisão preventiva do investigado, sendo iniciado o procedimento administrativo para a sua extradição e colocação à disposição do Poder Judiciário brasileiro.