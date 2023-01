Segue a disputa no governo entre movimentos sociais e o agronegócio

Seguem as disputas dentro do governo por setores que historicamente não se bicam. É o caso dos sem-terra versus o agronegócio.

Ainda não foi batido o martelo em definitivo sobre destino da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vinculada ao Ministério da Agricultura no governo passado.

A Conab já foi anunciada na estrutura do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), uma reivindicação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST).

Mas a turma do agronegócio não quer retirá-la da Agricultura, ou não totalmente. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, quer “dividir” parte da Conab com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. E trabalha para fazer do deputado Neri Geller (PP-MT), que apoiou Lula.