Congresso ganha projeção em defesa da democracia na véspera do 8/1

O Congresso Nacional, em Brasília, recebeu uma projeção em homenagem à democracia na noite de domingo (7/1), véspera do marco de um ano após os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O edifício foi colorido por uma imagem da bandeira do Brasil e a frase “a democracia nos une”, quase um ano após invadido e depredado por bolsonaristas extremistas.

A intervenção teve início às 21h30, e ocorre um dia antes das solenidades na Esplanada dos Ministérios em referência à data. Nesta segunda-feira (8/1), o Congresso recebe um ato simbólico batizado “Democracia Inabalada”, com a presença dos chefes dos Três Poderes. Clique aqui para ver a programação.

Segundo o Planalto, a solenidade tem como objetivo reafirmar a importância e a força da democracia brasileira e restituir ao patrimônio público, de maneira simbólica, alguns itens depredados durante a invasão. A expectativa é que 500 convidados compareçam ao evento.

Veja imagens da projeção:

congresso-nacional-8-de-janeiro

Rubens Gallerani Filho/PR

projeção congresso democracia (2)

Rubens Gallerani Filho/Audiovisual/PR

projeção congresso democracia (1)

Rubens Gallerani Filho/Audiovisual/PR

Há cerca de um ano, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitaram a derrota nas eleições de 2022 invadiram e depredaram os edifícios sede do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal, na tentativa de conter os extremistas.

Neste domingo, o presidente Lula usou as redes sociais para defender a democracia e lembrar os atos golpistas. Segundo o petista, a data ficou marcada como “o dia que alguns irresponsáveis tentaram um golpe nesse país”, mas os Três Poderes sobressaíram e a democracia venceu, completou o chefe do Executivo federal.

“Não [vamos] permitir que o povo brasileiro esqueça que dia 8 de janeiro de 2023, um grupo de pessoas irresponsáveis resolveu dar um golpe nesse país. E que o 8 de janeiro significa que a gente, daqui pra frente, não [vai] permitir que a sociedade esqueça disso, pra poder garantir a democracia”, defendeu Lula.