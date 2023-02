Ministros de Lula já contam com aposentadoria antecipada de Barroso do STF

Ministros do governo Lula já contam, nos bastidores, com a aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso do STF.

A aposta dos auxiliares de Lula é de que o magistrado se aposentará após o fim de seu mandato como presidente do Supremo, em 2025.

Barroso assumirá o comando do STF em outubro deste ano, quando a atual presidente, Rosa Weber, se aposentará compulsoriamente da Corte.

A aposta, se confirmada, dará a Lula o poder de indicar três ministros para o Supremo durante seu terceiro mandato como presidente da República.

Hoje, em condições normais, o petista já terá direito de indicar os substitutos de Rosa Weber e do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentará em maio de 2023.

O palpite sobre a aposentadoria antecipada de Barroso do STF já corre no meio jurídico desde a eleição de Lula, em 2022. O ministro, porém, segue negando a possibilidade.

“Não tenho qualquer plano a esse respeito”, disse à coluna.

Barroso só teria de se aposentar compulsoriamente do Supremo em 2034, quando completará 75 anos.