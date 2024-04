Conheça 5 ações da Prefeitura para a valorização dos agentes de saúde

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de Combate às Endemias (ACE) são servidores essenciais para a promoção da qualidade de vida em Teixeira de Freitas, se estabelecendo enquanto elos entre comunidades e serviços da rede pública de saúde. Por isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas segue investindo no crescimento profissional e pessoal dos agentes.

Conheça agora cinco ações da Prefeitura para valorizar estes servidores:

Cumprimento do piso nacional

Teixeira de Freitas foi o primeiro município de todo o Extremo Sul da Bahia a pagar o novo piso salarial dos ACE e dos ACS, sendo este um feito da atual administração pública. Atualmente, o menor valor pago ao ACS e ACE é de R$3.388,8‬0, sendo que os mesmos recebem valores superiores devido aos benefícios de carreira, como progressões e adicionais por tempo de serviço. Apesar da legislação não permitir o uso de recursos próprios do 14º salário, a Prefeitura conseguiu efetuar este pagamento através da criação da Lei do Incentivo aos Agentes de Saúde e Endemias (Lei Municipal 1197/2021 ) onde, nos anos anteriores, foi realizado o pagamento através de emendas parlamentares.

Uniformes e acessórios

A Prefeitura entregou uniformes padronizados e acessórios de trabalho aos agentes de saúde, visando mais segurança e qualidade no cotidiano destes servidores. Esta ação também beneficia os usuários dos serviços, que colaboram com os profissionais a partir da segurança transmitida pelo vestuário.

Tecnologia no serviço público

A administração pública também efetuou a entrega de tablets, carregadores e demais acessórios que viabilizam, por exemplo, o trabalho de cadastro de famílias no Sistema Único de Saúde (SUS), permitindo melhor acompanhamento das comunidades e melhorando os indicadores de saúde do município.

Aprender e implementar

Considerando os cenários epidemiológicos vigentes e o melhor uso das ferramentas disponibilizadas pela gestão, tanto os ACE como os ACS recebem capacitações constantes até mesmo para que seja possível prevenir e controlar o surgimento de doenças já erradicadas. Em um período de altos casos de arboviroses, ocorreu o treinamento para uso do larvicida disponibilizado para ações de combate a dengue, zica e chikungunya, por exemplo.

Mais servidores, mais saúde

Atenta à necessidade de cobertura dos ACE em determinadas regiões do município, a Prefeitura convocou os candidatos aprovados em editais de gestões anteriores para o consequente aumento do quadro dos servidores. Assim, é possível atender estas demandas e ampliar determinadas estratégias de atuação da rede pública de saúde.

Estes são apenas exemplos das inúmeras ações realizadas pela gestão em prol da valorização e reconhecimento da importância dos agentes de saúde de Teixeira de Freitas. A administração pública reafirma o compromisso com trabalhadores fundamentais para a promoção da saúde e desenvolvimento de ações de vigilância.

O post Conheça 5 ações da Prefeitura para a valorização dos agentes de saúde apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.